El torero Curro Romero, de 92 años, permanece hospitalizado en Sevilla sin fiebre y animado tras controlar con antibióticos una infección.

El torero Curro Romero, de 92 años, permanece hospitalizado en un centro sanitario de la ciudad de Sevilla (sur de España) aquejado de una infección de la que parece estar recuperándose, informaron este sábado, fuentes cercanas a la familia del diestro.

El diestro no tiene fiebre, se encuentra animado y, según las fuentes, estaba dispuesto a ver el partido de fútbol Sevilla-Betis que se jugó esta tarde y su estado es cada vez más satisfactorio, a la espera de los resultados de las pruebas que determinen el foco de la infección.

Origen de la infección tras una neumonía domiciliaria

Romero sufrió una neumonía días atrás, aunque pudo ser controlada en un principio en su propio domicilio.

Según han señalado las fuentes, habría sido la vía utilizada para administrarle medicación la causante de esa infección —sumada a una flebitis— que ha podido ser controlada finalmente con un tratamiento antibiótico.

Antecedentes recientes de salud del diestro

El pasado agosto, Curro Romero ya se recuperó de otro cuadro de neumonía que obligó a un ingreso hospitalario.

Además de otras recaídas posteriores —el pasado abril ya fue ingresado por otra neumonía por aspiración por sus dificultades para tragar—, hace año y medio sumó otro cuadro de neumonía por covid y fue ingresado en un centro hospitalario sevillano.

Esos problemas de salud habían seguido a una infección de orina y a otra crisis respiratoria que obligaron a ingresarle dos veces en mayo de 2025. Justo un año antes se fracturó la cabeza del fémur en un accidente doméstico.