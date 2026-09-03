Pericos y Olmecas reanudan batalla por campeonato de la Zona Sur

La lluvia impidió el desarrollo del tercer partido de la serie por lo que este miércoles vuelve el grito de 'playball' a la casa de los Pericos

Tras la suspensión del tercer juego debido a la lluvia registrada en Puebla, la Serie de Campeonato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol se reanuda este miércoles por la noche en el estadio Hermanos Serdán, con los Pericos de Puebla y los Olmecas de Tabasco empatados a una victoria por bando.

El encuentro, originalmente programado para disputarse ayer martes 1, tuvo que ser pospuesto por las condiciones climatológicas adversas en la capital poblana.

La organización de los Pericos informó que el duelo fue reprogramado para este día a las 19:00 horas, manteniendo la validez de los boletos adquiridos para la fecha original.

Con un triunfo por bando

La final sureña llega al “Nido Verde” con la serie igualada 1-1. Puebla tomó la delantera al imponerse 5-1 en el primer compromiso celebrado en Villahermosa, pero Tabasco respondió en el segundo choque con un dramático triunfo de 4-3 en once entradas.

Los Pericos buscarán aprovechar su condición de local para retomar la ventaja en la serie y acercarse a la Serie del Rey, mientras que los Olmecas intentarán mantener el impulso obtenido tras rescatar el segundo juego como anfitriones.

Ajustan calendario de partidos

El calendario fue ajustado tras la suspensión. El juego 3 se disputará este miércoles, el juego 4 quedó programado para el jueves 3 de septiembre y un eventual juego 5 se celebrará el viernes 4, todos en el Estadio Hermanos Serdán. En caso de ser necesario, la serie regresará a Villahermosa para los juegos 6 y 7.

El ganador de esta Serie de Campeonato obtendrá el boleto para representar a la Zona Sur en la Serie del Rey 2026, donde enfrentará al campeón de la Zona Norte en la lucha por el título de la Liga Mexicana de Beisbol.