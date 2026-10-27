Pere Romeu es galardonado como el mejor entrenador femenino

El técnico del Barcelona recibió el trofeo Johan Cruyff tras su exitosa temporada al frente del conjunto azulgrana en el fútbol europeo.

El español Pere Romeu, del Barcelona, fue galardonado este lunes con el premio Johan Cruyff al mejor entrenador de la pasada temporada de un equipo femenino.

Romeu ganó el triplete, con la Liga Española, la Copa de la Reina, la Liga de Campeones, además de la Supercopa de España.

"Entiendo esto como un premio colectivo, le agradezco mucho tanto a las jugadoras como a mi cuerpo técnico por esto. Porque los premios individuales son gracias a ello. Me encantaría que aquí estuviéramos todos. Siento este premio completamente colectivo", dijo Romeu, que recibió el premio de las manos del técnico español Rafa Benítez. "Como entrenador, lo que más me enorgullece es ver cuando jugamos como un equipo. Estas grandísimas jugadoras juegan mejor como equipo que de forma individual", dijo al ser preguntado en el escenario por lo que le hace más feliz en el fútbol.

Romeu, que se hizo cargo del Barcelona femenino en julio de 2024, ha ganado dos Ligas, dos Copas de la Reina, dos Supercopas de España y una Liga de Campeones, además de alcanzar la final en 2025.

Inicios de Pere Romeu

Asumió oficialmente el cargo de entrenador del equipo femenino del FC Barcelona (FC Barcelona Femení) en junio de 2024. Antes de tomar la dirección técnica principal, se unió al cuerpo técnico del Barça Femení en el verano de 2021 como asistente y mano derecha del técnico Jonatan Giráldez.

Tras la salida de Giráldez al finalizar la temporada 2023-2024, el club lo presentó oficialmente como el nuevo director técnico en junio de 2024, firmando un contrato inicial por dos temporadas (hasta 2026).

Antes de dar el salto al fútbol femenino en 2021, Romeu había trabajado durante años en la formación de talentos masculinos dentro de La Masia (las categorías inferiores del FC Barcelona) y en el cuerpo técnico del Viitorul Constanța en Rumanía.