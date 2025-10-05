Pep Guardiola convoca protesta en apoyo a Palestina

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, lanzó un contundente mensaje de solidaridad con Palestina y convocó a una manifestación en Barcelona

En medio de la tibia postura de la FIFA y de protestas en Italia contra el genocidio en Gaza, el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, lanzó un contundente mensaje de solidaridad con Palestina y convocó a una manifestación en Barcelona.

“Sólo la sociedad civil organizada puede salvar a las víctimas y presionar a los gobiernos para que actúen de una vez. El 4 de octubre a las 12 horas, en Jardinets de Gràcia (en Barcelona), inundaremos las calles para exigir el fin del genocidio”, expresó el estratega catalán en un video difundido por la Comunitat Palestina de Cataluña, luego de que la ayuda humanitaria de la Global Sumud Flotilla fue interceptada por fuerzas israelíes.

Guardiola, tres veces campeón de la Champions y símbolo de la época dorada del Barcelona, ha sido una de las pocas figuras del futbol que ha alzado la voz en repetidas ocasiones contra los ataques de Israel en Gaza.

“Seamos claros: no se trata de ideología. Se trata simplemente de amar la vida y cuidar al prójimo”, afirmó en junio al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Manchester. “Es doloroso lo que pasa en Gaza, me duele todo el cuerpo”, añadió entonces.

Su postura contrasta con la de la FIFA y la UEFA. Gianni Infantino, presidente del organismo, llamó recientemente a la paz, pero sostuvo que “el futbol no puede resolver los problemas geopolíticos”. Además, se aplazó la votación para suspender a Israel de las competencias internacionales, en medio de críticas por la cercanía de Infantino con Donald Trump, aliado de Israel.

Protestas en Italia

Mientras tanto, activistas propalestinos se manifestaron el viernes en el centro de entrenamiento de la selección italiana en Florencia para exigir la cancelación del partido de eliminatorias mundialistas ante Israel, programado para el 14 de octubre en Údine.

Con pancartas que decían “detengamos el sionismo con la resistencia”, los manifestantes protestaron pacíficamente frente a las instalaciones de Coverciano, como parte de una huelga nacional que reunió a más de 2 millones de personas.

La movilización ocurrió tras la detención de activistas de la Global Sumud Flotilla por parte de la marina israelí.

La Asociación Palestina de Futbol pidió a la FIFA desde 2024 imponer sanciones a Israel por sus ataques en Gaza, mientras que una Comisión de Investigación de la ONU concluyó recientemente que ese país ha cometido actos de genocidio.