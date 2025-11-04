Penta suma otra derrota por el Intercontinental en WWE

Penta suma cinco intentos fallidos por el Campeonato Intercontinental desde su llegada a WWE; su mala racha abre especulación sobre unirlo con Rey Fénix en 2026

Penta, el Zero Miedo, volvió a quedarse a un paso del Campeonato Intercontinental de la WWE tras caer el fin de semana en Saturday Night’s Main Event, en una triple amenaza frente a Rusev y Dominik, quien terminó reteniendo el título.

La derrota no es un caso aislado. Desde su incorporación a WWE en enero de 2025, Penta ha disputado cinco veces ese campeonato, incluyendo la recordada batalla de Wrestlemania contra Bron Breakker, donde finalmente Dominik terminó coronándose. Su historial, hasta ahora, se ha convertido en una racha negativa cada vez que hay oro intermedio en juego.

Este panorama ha desatado nuevas teorías rumbo al 2026: directivos podrían, finalmente, volver a unir a los Lucha Brothers para que busquen el campeonato de parejas, ya sea en RAW o en SmackDown, aprovechando la química y explosividad que Penta mantiene con Rey Fénix.

Por lo tanto, empieza a ser natural la expectativa sobre un cambio de estrategia que pueda colocarle finalmente un campeonato en la empresa estadounidense.