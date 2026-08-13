Peleará Memphis Depay contra Corinthians por no renovarlo

A través de un mensaje en sus redes sociales, el neerlandés expresó su malestar tras la decisión del Timão, cuyo contrato con el jugador venció en julio

Una nueva polémica sacude al fútbol brasileño. El delantero neerlandés Memphis Depay acusó públicamente a la directiva del Corinthians de incumplir su palabra y no honrar un acuerdo previo para extender su contrato por dos años más, luego de que el club anunciara oficialmente que no renovará el vínculo con el atacante de 32 años.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el exjugador del Barcelona y del Atlético de Madrid expresó su malestar tras la decisión del Timão, cuyo contrato con el jugador venció a finales de julio.

"Muy decepcionado de leer que el Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo alcanzado para extender mi contrato por dos años más", manifestó el internacional neerlandés. "Esta renovación fue pactada explícitamente tanto por el presidente como por los departamentos deportivo, legal y financiero. Sin embargo, algunas personas decidieron romper este compromiso".

Por su parte, el conjunto paulista justificó la postura argumentando razones económicas. Según el comunicado difundido por la institución, la decisión responde a motivos "exclusivamente financieros" y busca preservar la "salud financiera" del club.

Very disappointed to read that Corinthians decided not to honour our agreement in place to extend my contract for 2 more years. This renewal was explicitly agreed upon by the president as well as the sporting, legal and financial department. Some people decided however to breach… — Memphis Depay (@Memphis) August 12, 2026 Medios locales señalan que la entidad mantiene una deuda con el futbolista que asciende a los 42 millones de reales, es decir, aproximadamente 8 millones de dólares, sin contemplar intereses. Ante este panorama, Depay advirtió que tomará acciones legales y mediáticas para defender sus derechos tras el abrupto cierre de las negociaciones: Próximos descargos: El delantero adelantó que en los próximos días hablará públicamente para detallar su versión de los hechos.

Advertencia de sanciones: Afirmó que no dejará este "comportamiento inaceptable sin sanción" y que se ve obligado a reaccionar con firmeza. El presidente del Corinthians, Osmar Stabile, ofrecerá una conferencia de prensa en los próximos días para aclarar la posición de la directiva. Depay concluye así un ciclo iniciado en septiembre de 2024, en el que registró 20 goles en 79 partidos y conquistó tres títulos: el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil en 2025, además de la Supercopa Rei en 2026.