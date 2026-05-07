Peleadores de la UFC se reúnen con Donald Trump en la Casa Blanca

Entre los asistentes destacaron nombres como Ilia Topuria, Justin Gaethje, Alex Pereira y Ciryl Gane, quienes formarán parte de la cartelera principal

Un grupo de peleadores de la UFC visitó este 6 de mayo la Casa Blanca, donde sostuvieron un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en lo que marcó el arranque formal de la promoción de un evento sin precedentes dentro de las artes marciales mixtas.

Entre los asistentes destacaron nombres como Ilia Topuria, Justin Gaethje, Alex Pereira y Ciryl Gane, quienes formarán parte de la cartelera principal del evento programado 'UFC Freedom 250' para junio de 2026.

Encuentro en el Despacho Oval con mensaje promocional

La reunión se llevó a cabo dentro del Despacho Oval, donde Trump convivió directamente con los peleadores, en un ambiente que combinó momentos informales con un claro enfoque mediático. Durante el encuentro, el mandatario elogió a los atletas y destacó su preparación física y mental.

“No hay tipos más duros que estos que están detrás mío”, expresó Trump al referirse a los peleadores que lo acompañaban, en una escena que fue difundida como parte del contenido oficial del evento.

Además de las declaraciones, se realizaron sesiones fotográficas y material audiovisual con los protagonistas de la cartelera, lo que refuerza el carácter promocional del encuentro.

Careos y activaciones en los jardines de la Casa Blanca

Tras la reunión en interiores, la actividad se trasladó a los jardines de la Casa Blanca, donde se llevaron a cabo careos promocionales entre los peleadores, replicando dinámicas propias de una semana de combate.

Uno de los momentos más destacados fue el frente a frente entre Alex Pereira y Ciryl Gane, quienes protagonizaron un primer cara a cara como parte de la promoción de su posible combate.

Estas activaciones, habituales en eventos de la UFC, se realizaron por primera vez en este recinto, lo que dio un carácter inédito al encuentro.

Lanzamiento oficial del evento “UFC en la Casa Blanca”

La visita de los peleadores formó parte del lanzamiento del evento conocido como “UFC Freedom 250”, que se llevará a cabo el próximo 14 de junio de 2026 en el jardín sur de la Casa Blanca, en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

El proyecto contempla la instalación de un octágono completo, así como una producción a gran escala con iluminación, gradas y transmisión internacional, en lo que sería la primera función profesional de artes marciales mixtas en este recinto.

De acuerdo con lo previsto, el evento contará con entre 4,000 y 5,000 asistentes dentro del complejo presidencial, mientras que hasta 100,000 personas podrían seguirlo desde zonas públicas habilitadas en los alrededores.

Como parte del espectáculo, también se dio a conocer la creación de un cinturón conmemorativo especial para la función, diseñado exclusivamente para esta cartelera histórica.

Deporte, espectáculo y estrategia mediática

La reunión también sirvió para impulsar los combates estelares, entre ellos el enfrentamiento entre Ilia Topuria y Justin Gaethje por el cinturón de peso ligero, así como el duelo entre Pereira y Gane, por el campeonato interino de peso pesado de la UFC.

Este evento forma parte de una estrategia que combina deporte, espectáculo y proyección mediática, impulsada por la relación entre Trump y el presidente de la UFC, Dana White, quienes han trabajado en conjunto para posicionar este proyecto como uno de los más llamativos en la historia de la organización.

El encuentro en la Casa Blanca no solo reunió a figuras del deporte internacional, sino que también marcó el inicio de la promoción de un espectáculo que busca trascender el ámbito deportivo y convertirse en un evento de impacto global.