Peleadores dan sus predicciones sobre Holloway vs McGregor ll

Uno de los factores que más se repite entre las predicciones de peleadores y analistas es la diferencia de actividad entre ambos contendientes

La esperada revancha entre Max Holloway y Conor McGregor, que encabezará el UFC 329 el próximo 11 de julio en la T-Mobile Arena de Las Vegas, no solo ha generado expectativa entre los aficionados, sino también un intenso debate dentro de la propia comunidad de las artes marciales mixtas.

A casi 13 años de su primer enfrentamiento, cuando un joven McGregor derrotó por decisión unánime a Holloway en 2013, varios peleadores activos y retirados de la UFC han comenzado a compartir sus pronósticos sobre una pelea que enfrenta a dos generaciones distintas y que marcará el regreso del irlandés al octágono después de casi cinco años de ausencia.

Aunque la mayoría de las predicciones parecen inclinarse hacia el actual campeón BMF, existe consenso en un aspecto: los primeros minutos del combate podrían definir el rumbo de toda la pelea.

Alexander Volkanovski cree que Holloway terminará imponiéndose

Uno de los análisis que más atención ha generado es el de Alexander Volkanovski, probablemente el peleador que mejor conoce el estilo de Max Holloway tras haberlo enfrentado en tres ocasiones por el campeonato de peso pluma.

El australiano advirtió que muchos aficionados están subestimando el peligro que representa McGregor en el arranque del combate, especialmente por la potencia y precisión que históricamente han caracterizado al irlandés.

"La gente piensa que Max va a pasar por encima a Conor desde el principio; no va a ser tan fácil. Habrá complicaciones al inicio, y creo que Max le tendrá el respeto debido y no dejará que le conecte esos golpes de poder", explicó Volkanovski.

Sin embargo, el campeón australiano considera que, si Holloway logra superar los primeros asaltos, la balanza comenzará a inclinarse claramente a su favor gracias a su volumen de golpeo, resistencia física y actividad competitiva.

"Veo a Max ganando esta pelea. ¿Lo puede finalizar? 100%."

José Aldo considera que McGregor tiene más posibilidades de las que muchos creen

Otro de los pronósticos que llamó la atención fue el del histórico excampeón brasileño José Aldo, quien conoce de primera mano el poder de Conor McGregor tras haber perdido el campeonato pluma ante el irlandés en 2015.

Aunque Aldo reconoce que Holloway parte como favorito, considera que el regreso de McGregor genera un escenario más competitivo de lo que reflejan las apuestas actuales.

"Puede que McGregor no sea el favorito en las apuestas, pero, sinceramente, creo que hoy tiene más posibilidades de vencer a Max que las que tenía de derrotar a Khabib en aquel entonces. El favorito es Max Holloway", señaló el brasileño.

La declaración de Aldo coincide con la opinión de varios peleadores que consideran que la incógnita sobre el estado físico de McGregor hace difícil descartar completamente al excampeón irlandés.

La actividad de Holloway y la inactividad de McGregor dominan el debate

Uno de los factores que más se repite entre las predicciones de peleadores y analistas es la diferencia de actividad entre ambos contendientes.

Mientras Max Holloway llega después de mantenerse compitiendo al máximo nivel y ostenta el récord de golpes significativos conectados en la historia de la UFC, Conor McGregor disputará su primera pelea desde julio de 2021, cuando sufrió la fractura de tibia que puso en pausa su carrera competitiva.

Para varios integrantes de la comunidad de las artes marciales mixtas, el principal desafío para McGregor no será su capacidad de conectar golpes de poder, sino mantener el ritmo de combate durante cinco rounds frente a uno de los peleadores con mejor cardio y volumen ofensivo de la historia de la organización.