Peleador peruano José Ochoa obtiene victoria en la UFC

La presión ofensiva del peruano terminó marcando diferencia en las tarjetas, especialmente durante el segundo y tercer asalto

El peruano José “Kalzifer” Ochoa firmó una de las actuaciones más importantes de su carrera dentro de UFC luego de imponerse con autoridad al estadounidense Clayton Carpenter durante las preliminares de UFC 328, celebradas en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Ochoa se quedó con la victoria por decisión unánime, luego de que los tres jueces entregaran tarjetas idénticas de 30-27, reflejando el claro dominio del peleador sudamericano a lo largo de los tres rounds en la división peso mosca.

El triunfo significó un paso importante para el peruano dentro de la empresa más importante de artes marciales mixtas, especialmente ante un rival que llegaba con reputación de especialista en lucha y grappling.

Ochoa impuso el ritmo desde el inicio

Desde los primeros intercambios, José Ochoa mostró una versión mucho más madura y agresiva dentro del octágono. El peruano logró controlar la distancia con combinaciones largas, golpes rectos y constantes ataques al cuerpo que comenzaron a desgastar físicamente a Carpenter conforme avanzó la pelea.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la defensa de derribo del sudamericano. Carpenter intentó llevar el combate a la lona en distintos momentos, pero Ochoa respondió con buena defensa y rápidas reincorporaciones, neutralizando una de las principales armas del estadounidense.

La presión ofensiva del peruano terminó marcando diferencia en las tarjetas, especialmente durante el segundo y tercer asalto, donde conectó los golpes de mayor poder y mantuvo el control del ritmo del combate.

El peruano dejó atrás sus tropiezos en UFC

La victoria ante Carpenter representó además una importante recuperación para Ochoa tras sus anteriores presentaciones dentro de UFC. El peleador peruano había sufrido derrotas frente a Lone’er Kavanagh y posteriormente ante Asu Almabayev, resultados que generaron dudas sobre su proceso de adaptación a la compañía.

Sin embargo, el nocaut conseguido previamente sobre Cody Durden y ahora esta sólida actuación frente a Carpenter parecen confirmar el crecimiento deportivo del sudamericano, quien actualmente entrena en Brasil bajo el reconocido equipo Chute Boxe Diego Lima.

Ochoa mostró avances importantes tanto en resistencia física como en manejo táctico, dos aspectos que habían sido cuestionados en sus primeras peleas dentro de la organización.

Mandó mensaje a la división y sorprendió con propuesta

Tras confirmarse su victoria, José Ochoa aprovechó la entrevista posterior al combate para enviar un mensaje directo al resto de la división mosca.

“Lo que vieron hoy nada es improvisado, todo lo trabajamos con mi equipo, estoy dispuesto a pelear con los más fuertes”, expresó el peruano dentro del octágono.

La noche terminó con un momento inesperado y emotivo, luego de que el peleador realizara una propuesta de matrimonio a distancia para su pareja, situación que provocó la reacción del público presente en Newark.

Con esta actuación, José Ochoa comienza a posicionarse como uno de los nombres latinoamericanos a seguir dentro de la categoría mosca, una división que continúa sumando nuevos talentos jóvenes dentro de UFC.