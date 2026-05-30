Peleador Daniel Marcos es cortado de la UFC pese a buen récord

Ahora, tras quedar fuera de la organización más importante de las MMA, Marcos entra en condición de agente libre y podrá escuchar ofertas de otras empresas

La UFC sorprendió a la comunidad de las artes marciales mixtas al retirar de su roster al peruano Daniel Marcos, un peleador que hasta hace apenas unos meses era considerado una de las promesas latinoamericanas con mayor proyección dentro de la división de peso gallo.

La decisión llamó la atención no solo por el momento en que ocurre, sino también por los resultados que había conseguido el sudamericano desde su llegada a la organización, donde acumuló un récord de cinco victorias, una derrota y un combate sin resultado.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido una explicación oficial sobre los motivos de la salida del peleador, lo que ha generado diversas especulaciones entre aficionados y analistas del deporte.

Una salida inesperada para un peleador con récord ganador

Marcos llegó a UFC en 2023 después de abrirse paso a través del programa Dana White's Contender Series, plataforma que le permitió obtener un contrato con la principal promotora de MMA del mundo.

Desde entonces construyó una trayectoria positiva dentro del octágono. Entre sus triunfos más destacados aparecen nombres como Saimon Oliveira, Davey Grant, John Castañeda, Adrian Yanez y Miles Johns, rivales con experiencia dentro de la compañía.

Su combate más reciente tuvo lugar en noviembre de 2025, cuando derrotó por sumisión a Miles Johns, una actuación que parecía acercarlo a peleas de mayor relevancia dentro de la categoría.

La única derrota de su carrera en UFC llegó en mayo de 2025 ante Montel Jackson, uno de los contendientes más peligrosos de las 135 libras.

Sin explicación oficial sobre su salida

La ausencia de una postura pública por parte de UFC ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la atención en torno al caso.

Hasta ahora no existen reportes relacionados con sanciones disciplinarias, problemas legales o infracciones antidopaje que expliquen la baja del peleador peruano.

Entre las hipótesis que han surgido en medios especializados aparece la posibilidad de que el contrato de Marcos haya llegado a su fin y que la organización decidiera no renovarlo. Otra teoría apunta a una reestructuración interna del roster, una práctica habitual dentro de UFC para liberar espacio a nuevos talentos procedentes de programas de desarrollo y ligas asociadas.

También se ha señalado que el peleador no había sido anunciado para ningún combate durante 2026, situación que pudo influir en la decisión de la empresa.

De promesa latinoamericana a agente libre

Lo paradójico de la situación es que a inicios de este año diversos análisis y publicaciones vinculadas a UFC destacaban a Daniel Marcos como uno de los representantes latinoamericanos con mejores perspectivas para acercarse al ranking del peso gallo.

Con un récord profesional de 18 victorias, y 0 derrotas, el peruano había logrado posicionarse como una de las figuras emergentes de la región gracias a su estilo agresivo y capacidad para competir frente a rivales consolidados.

Ahora, tras quedar fuera de la organización más importante de las MMA, Marcos entra en condición de agente libre y podrá escuchar ofertas de otras empresas internacionales como PFL, ONE Championship o incluso buscar un eventual regreso a UFC en el futuro.

Mientras la compañía mantiene silencio sobre las razones de su salida, la baja del peruano se perfila como una de las decisiones más inesperadas de los movimientos recientes dentro del roster de UFC.