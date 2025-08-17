Pelea en gradas del Estadio Universitario en Juego de Tigres

Aficionados de Tigres fueron captados en video al tomarse a golpes en las gradas del Estadio Universitario en el partido contra América

Al finalizar el encuentro entre Tigres de la UANL y las Águilas del América, un grupo de aficionados felinos fue captado en video mientras se enfrentaba a golpes en las gradas del inmueble.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo varios seguidores de Tigres comenzaron a discutir hasta que la confrontación escaló a los empujones y posteriormente a los golpes, generando caos en la tribuna. Otros asistentes intentaron separarlos, mientras algunos más grababan el altercado con sus teléfonos celulares.

Aunque hasta el momento no se ha informado sobre lesionados de gravedad, la trifulca provocó preocupación entre las familias que aún permanecían en las gradas tras el silbatazo final.

Las autoridades del estadio y elementos de seguridad intervinieron para dispersar la riña y restablecer el orden. Sin embargo, usuarios en redes sociales criticaron la falta de control y pidieron sanciones ejemplares para los responsables.

LIGA BBVA MX Toma acción ante los hechos

La Liga BBVA MX informó en un comunicado en su cuenta oficial de X que, tras la riña ocurrida en la tribuna del Estadio Universitario durante el Tigres vs. América, dos personas fueron detenidas sin que se registraran lesionados.