Pedro Caixinha deja FC Juárez tras goleada ante Pumas

Durante su etapa al frente de los Bravos, Caixinha dirigió 20 encuentros oficiales, en los que consiguió cinco victorias, cuatro empates y sufrió 11 derrotas

Pedro Caixinha dejó la dirección técnica de FC Juárez después de un inicio de Apertura 2026 marcado por tres derrotas consecutivas y una goleada 5-1 frente a Pumas que dejó al conjunto fronterizo en el último lugar de la clasificación.

La institución confirmó este domingo 2 de agosto la conclusión de la relación laboral con el entrenador portugués y su cuerpo técnico, menos de 48 horas después del encuentro disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El club agradeció la entrega y el compromiso del estratega durante su estancia, pero no precisó si la separación se produjo mediante una destitución, una renuncia o un acuerdo entre ambas partes.

Goleada de Pumas aceleró la decisión

La derrota frente a Universidad Nacional profundizó la crisis deportiva de los Bravos, que permanecen sin puntos después de las primeras tres jornadas y solamente han marcado un gol en el torneo.

Pumas aprovechó los problemas defensivos del conjunto local y construyó la goleada con tres anotaciones de Juninho, además de los tantos de Robert Morales y Guillermo Martínez. José Luis “Puma” Rodríguez descontó para Juárez.

Al finalizar el partido, Caixinha reconoció que su equipo había sido ampliamente superado y que el desempeño estuvo lejos de las expectativas establecidas para el inicio del campeonato.

La molestia también se trasladó a las tribunas, donde una parte de la afición exigió cambios después de observar a un equipo desarticulado y sin capacidad de respuesta ante los constantes avances universitarios.

Caixinha se marcha con 11 derrotas en 20 partidos

El portugués llegó a FC Juárez en diciembre de 2025 para reemplazar a Martín Varini, quien había llevado al equipo a disputar los cuartos de final por primera vez en su historia.

Durante su etapa al frente de los Bravos, Caixinha dirigió 20 encuentros oficiales, en los que consiguió cinco victorias, cuatro empates y sufrió 11 derrotas.

Los resultados obtenidos durante el Clausura 2026 no permitieron al conjunto fronterizo consolidarse en la pelea por la fase final. El panorama se complicó todavía más en el Apertura, donde tres descalabros consecutivos terminaron por debilitar la continuidad del entrenador.

Esta fue la tercera experiencia de Caixinha en el futbol mexicano. Anteriormente estuvo al frente de Santos Laguna, club con el que conquistó la Liga MX, la Copa MX y el Campeón de Campeones, además de dirigir a Cruz Azul y ganar la Copa MX en 2018.

Salvador Valero asumirá el equipo para la Leagues Cup

La directiva determinó que Salvador Valero, entrenador de la categoría Sub-21, quede al frente del primer equipo mediante un cuerpo técnico institucional.

Valero llegó a FC Juárez en septiembre de 2023 como auxiliar y posteriormente asumió la dirección de las fuerzas básicas. Acumula 104 partidos en categorías juveniles, seis Liguillas consecutivas y un subcampeonato durante el Clausura 2025.

El técnico también cuenta con experiencia previa como interino de los Bravos. En el Apertura 2024 dirigió tres encuentros del primer equipo y consiguió dos victorias y un empate.

Estará acompañado por Tomás Campos, exjugador y auxiliar en diferentes etapas de la institución, así como por Leandro Carrijo, uno de los principales referentes históricos del conjunto fronterizo.

El nuevo cuerpo técnico tendrá poco tiempo para trabajar, ya que Juárez debutará este martes 4 de agosto en la Leagues Cup frente a Minnesota United, en el Allianz Field. Por ahora, el club no ha informado si Valero permanecerá durante el resto del Apertura o si la directiva buscará contratar a otro entrenador.