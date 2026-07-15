Paulo Dybala renueva con el Roma una temporada más

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 sumará así cinco temporadas en el equipo romano, donde ha marcado 45 goles

El argentino Paulo Dybala renovó su contrato con el Roma, al que llegó en 2022 procedente del Juventus, por una temporada más, hasta junio de 2027, según informó este lunes el club.

"Dybala encendió el entusiasmo de los aficionados desde el primer día, convirtiéndose en un pilar técnico y un líder dentro y fuera del terreno de juego. La historia entre Roma y 'La Joya' sigue escribiendo nuevas páginas", escribió la entidad italiana.

El campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 sumará así cinco temporadas en el equipo romano, donde disputó hasta la fecha 139 partidos y marcó 45 goles.

Dybala, de 32 años, llegó al conjunto de la capital italiana en el verano de 2022 y se consolidó como uno de los líderes indiscutibles del club 'giallorosso'.

El delantero, que atravesó durante esta temporada molestias físicas que le mantuvieron un tiempo lejos del terreno de juego, firmó entonces un contrato por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2025, un acuerdo que se cerró tras aceptar la oferta del club entrenado entonces por José Mourinho.

En enero de 2025, el Roma confirmó que el contrato de Dybala se renovó automáticamente hasta junio de 2026 tras cumplirse los requisitos de minutos mínimos disputados.

En el verano de 2024, el Al-Qadsiah saudí presentó varias ofertas al jugador, incluida una propuesta de hasta 25 millones de euros por temporada durante tres años, que el Roma no veía con malos ojos debido al elevado salario del futbolista y a la posibilidad de ingresar una cantidad por el traspaso.

Sin embargo, Dybala rechazó las propuestas y decidió continuar en el club.

Ahora, volvió a poner fin a los rumores sobre su posible salida y el héroe de la afición romanista firmó por lo menos una campaña más con "la Loba".

Antes de llegar al Roma, Dybala brilló en el Juventus, en el Palermo, y en el Instituto de Córdoba argentino, donde se formó.