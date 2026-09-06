Paulino y Dos Santos conquistan la Liga de Diamante

La jornada atlética en Europa repartió los últimos galardones de la temporada con victorias destacadas en distintas pruebas.

Las finales de la Liga Diamante concluyeron en la capital belga con actuaciones históricas, encabezadas por figuras latinoamericanas que conquistaron sus respectivos títulos mediante la implantación de nuevos récords de la competencia.

En la prueba de los 400 metros vallas masculinos, el brasileño Alison Dos Santos ofreció una exhibición de dominio al cruzar la meta en 46.70 segundos. Con este resultado, el especialista de 26 años aseguró su tercer trofeo de diamante, sumó su cuarta victoria consecutiva en este escenario y superó la plusmarca del evento impuesta por el estadounidense André Philips en septiembre de 1986.

Por su parte, la dominicana Marileidy Paulino confirmó su hegemonía en los 400 metros lisos tras registrar un tiempo de 48.64 segundos. La campeona superó con holgura a la noruega Henriette Jaeger y a la jamaicana Nickisha Pryce, obteniendo su cuarto 'diamante' consecutivo y batiendo el récord del certamen que ostentaba Sanya Richards-Ross desde 2009.

El evento atlético también presenció actuaciones destacadas en el medio fondo y las pruebas de campo. La suiza Audrey Werro conquistó los 800 metros con una marca de 1:54.75, mientras que la polaca Klaudia Kazimierska se impuso en los 1,500 metros con 3:54.05, estableciendo la mejor marca mundial del año. En los lanzamientos, la china Yan Ziyi triunfó en jabalina con 68.42 metros y el jamaicano Rajindra Campbell se llevó el peso con 23.08 metros.

La jornada de clausura del certamen atlético repartió una bolsa acumulada de 2.24 millones de dólares entre los vencedores de las distintas disciplinas oficiales.