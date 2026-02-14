Paulino Siller conquista el título de peso mosca de LUX

La estrategia, la paciencia y la precisión marcaron el desarrollo de una contienda que mantuvo al público al filo de sus asientos

Paulino 'Cuate' Siller terminó derrotando al campeón de peso mosca de LUX Fighting League, el costarricense Jorge Calvo, en una pelea estratégica y de alto nivel celebrada en San Pedro Garza García, ante cerca de 4 mil asistentes que se dieron cita en la sultana del norte.

Un cinturón en juego en la coestelar

El campeonato de las 125 libras estuvo en disputa como pelea coestelar del evento LUX Fight League 058, donde el monarca defensor tico se enfrentó al retador mexicano Paulino “Cuate” Siller en una batalla intensa en la que ambos gladiadores dejaron todo dentro del octágono.

Desde el primer asalto, el combate mostró el choque de estilos entre la experiencia del campeón y el ímpetu del retador, La estrategia, la paciencia y la precisión marcaron el desarrollo de una contienda que mantuvo al público al filo de sus asientos.

El legado de Jorge Calvo en la división

Jorge Calvo llegó a esta pelea con una racha positiva de 7 victorias consecutivas, incluyendo 5 defensas del campeonato, enfrentándose a peleadores de gran nivel como Luis Iván Rodríguez , Luis Solórzano, dos defensas en contra de Kike “Locote” González y Alexandro Bravo.

A lo largo de su reinado, Calvo impuso marcas importantes dentro de la empresa:

Mayor cantidad de defensas de campeonato: 5

Mayor cantidad de victorias por sumisión: 6

Mayor cantidad de victorias en peleas titulares: 6

Su dominio en la división mosca se extendió por casi tres años desde que obtuvo el cinturón por primera vez, consolidándose como uno de los campeones más sólidos en la historia de la promotora.

Incluso su récord profesional cambió de manera notable, debutar en LUX, Calvo registraba marca de 10-4; tras su exitoso reinado, su foja mejoró hasta 20-7, reflejo del crecimiento que tuvo dentro de la organización.

La oportunidad soñada para el “Cuate”

Por su parte, Paulino Siller obtuvo la oportunidad titular luego de encadenar una racha significativa de triunfos que lo colocó en el radar de la división de peso mosca.

El “Cuate” demostró en el octágono la pasión y el hambre que lo impulsaban a proclamarse campeón por primera vez en sus 11 años de carrera profesional.

El saltillente dentro de esta pelea representaba una meta largamente buscada y una oportunidad única para consolidar su trayectoria.

Con inteligencia táctica y determinación, Siller logró imponerse al histórico campeón, obteniendo la victoria, coronándose como el nuevo campeón y marcando así un nuevo capítulo en la división de las 125 libras, desatando la celebración entre los aficionados regiomontanos.