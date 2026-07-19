Paula Badosa remonta y regresa a una final de la WTA

Paula Badosa remontó a Tamara Zidansek en Iasi, sumó su novena victoria seguida y volverá al Top 100 del ranking mundial

Paula Badosa protagonizó una espectacular remontada para derrotar a la eslovena Tamara Zidansek y avanzar a la final del torneo de Iasi, en Rumania, resultado que además le permitirá regresar al Top 100 del ranking de la WTA.

La tenista española se impuso por parciales de 3-6, 7-5 y 7-6(1), tras un intenso encuentro de casi tres horas en el que logró revertir un escenario adverso cuando estuvo muy cerca de la eliminación.

Reacción en el momento decisivo

Zidansek parecía tener el partido bajo control al colocarse con ventaja de 6-3 y 5-3, además de contar con su servicio para cerrar el encuentro. Sin embargo, Badosa mantuvo la calma, enlazó cuatro juegos consecutivos y forzó un tercer set.

En la manga definitiva, la española mantuvo el pulso hasta el desempate, donde dominó con autoridad para sellar su clasificación a la final.

La victoria representa el noveno triunfo consecutivo para Badosa, quien hace una semana conquistó el torneo WTA 125 de Bastad y ahora suma cuatro victorias más en Iasi.

Además, disputará su quinta final en el circuito WTA y la primera desde que levantó el trofeo en Washington en 2024. También será su primera final tras alcanzar las semifinales del Abierto de Australia en 2025.

Escala posiciones en el ranking

Gracias a su actuación en Rumania, la española asegurará su regreso al Top 100 del tenis femenino. Inició el torneo en el puesto 115 del mundo y, independientemente del resultado de la final, ascenderá hasta la posición 77, lo que también le garantiza un lugar en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos.

Badosa disputará el campeonato este domingo frente a la egipcia Mayar Sherif, quien avanzó tras superar con autoridad a la ucraniana Oleksandra Oliynykova por 6-3 y 6-1.

La española intentará conquistar el quinto título de su carrera, mientras que Sherif buscará estrenar su palmarés en el circuito WTA luego de haber perdido las finales de Cluj 2021 y Rabat 2024.