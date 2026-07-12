Paula Badosa conquista Bastad y vuelve a ser campeona

Paula Badosa venció a Simona Waltert en la final de Bastad, logró su primer título en dos años y se acerca al top 100 del ranking WTA

La tenista española Paula Badosa se proclamó campeona del torneo de Bastad, en Suecia, al derrotar en la final a la suiza Simona Waltert por parciales de 7-5 y 7-5.

La victoria representa el regreso de Badosa a los títulos después de dos años, tras conquistar el torneo de Washington en 2024.

Triunfo que impulsa su clasificación

La final tuvo una duración de dos horas y dos minutos, en las que la española superó a Waltert, ubicada en el puesto 90 del ranking de la WTA.

Con este resultado, Badosa suma cinco victorias consecutivas en el torneo de categoría 125 y mejora significativamente su posición en la clasificación mundial.

La española inició la semana en el lugar 141 del ranking y, tras coronarse en Bastad, ascenderá hasta el puesto 115, acercándose a su objetivo de regresar al top 100 para asegurar su participación en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada.

El trofeo obtenido en Bastad se suma a los conquistados anteriormente por Badosa en Washington (2024), Sidney (2022), así como Indian Wells y Belgrado, ambos en 2021.