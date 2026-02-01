Paul George recibe 25 partidos de suspensión en NBA por dopaje

El jugador de 35 años de los 76ers rompió el silencio y vinculó el incidente a un descuido durante un tratamiento de salud mental

La NBA ha sacudido la temporada de los Philadelphia 76ers al anunciar este sábado una suspensión de 25 partidos para su estrella, Paul George, tras dar positivo por una sustancia prohibida por la liga.

La sanción entra en vigor de manera inmediata, dejando al alero fuera del encuentro programado para esta noche contra los New Orleans Pelicans en el Xfinity Mobile Arena.

Según el comunicado oficial de la liga, la medida se tomó tras confirmar que el jugador utilizó un medicamento no permitido bajo la actual política antidopaje.

'Fue una mala decisión'

Poco después de hacerse pública la sanción, el jugador de 35 años rompió el silencio y vinculó el incidente a un descuido durante un tratamiento de salud mental.

"Al buscar recientemente tratamiento por un problema personal, cometí el error de tomar un medicamento inapropiado. Asumo plena responsabilidad y pido disculpas a la organización de los Sixers, a mis compañeros y a los aficionados por mi mala toma de decisiones", expresó el veterano jugador.

Un impacto severo para los 76ers

La baja de George llega en un momento delicado para Filadelfia. En lo que va de la temporada, el exjugador de los Clippers promediaba 16 puntos por partido, aunque su participación se había visto limitada a solo 27 encuentros debido a constantes problemas físicos.

Con esta suspensión, el equipo pierde a una pieza clave de su esquema justo cuando George buscaba recuperar su ritmo competitivo. El jugador aseguró que aprovechará este tiempo fuera de las canchas para enfocarse en que su "mente y cuerpo estén en las mejores condiciones" para su eventual regreso a la duela.