Patriots avanzan a la final de conferencia tras vencer a Texans

Los New England Patriots superaron este domingo 28-16 a los Houston Texans bajo la nieve de Boston y sellaron su pase a la final de la Conferencia Americana de la NFL, instancia en la que se enfrentarán a los Denver Broncos.
Errores de Texans marcan el rumbo del partido
Houston llegó a la ronda divisional con diez victorias consecutivas, respaldadas por una de las defensas más sólidas de la liga. Sin embargo, en Boston cometió cinco pérdidas de balón, cuatro de ellas intercepciones al mariscal de campo C.J. Stroud, de las que no logró recuperarse.
Con este resultado, los Texans sumaron su séptima eliminación en ronda divisional, fase que históricamente no han podido superar dentro de la NFL.
Patriots regresan a una final de conferencia
Para New England, el triunfo significó su regreso a una final de conferencia por primera vez desde la temporada 2018, la última con Tom Brady como su quarterback titular.
El mariscal Drake Maye fue clave en la victoria al completar 16 de 27 pases para 179 yardas y tres envíos de touchdown. Maye figura como candidato al Jugador Más Valioso (MVP) junto a Matthew Stafford.
Los Patriots abrieron el marcador en su segunda serie ofensiva, cuando Maye conectó en cuarta oportunidad con DeMario Douglas, quien recorrió 21 yardas hasta la zona de anotación.
Houston respondió con un gol de campo de Ka’imi Fairbairn para el 7-3, y más tarde tomó ventaja con un touchdown de Christian Kirk, tras un pase de 10 yardas de Stroud.
La respuesta de New England fue inmediata. Antes del medio tiempo, los Patriots anotaron dos touchdowns consecutivos: el primero con una intercepción devuelta a anotación del cornerback Marcus Jones, y el segundo con una recepción de Stefon Diggs en la zona de anotación, para irse al descanso con ventaja de 21-10.
Definición en el último cuarto
En la segunda mitad, Texans acortaron distancias con dos goles de campo de Fairbairn, para colocarse 21-16. No obstante, al inicio del último cuarto, Kayshon Boutte amplió la ventaja con un touchdown de 32 yardas tras una recepción a una mano.
Pese a que aún restaban 13 minutos de juego, Houston no logró concretar jugadas decisivas y el marcador no volvió a moverse.
Con este resultado, los Patriots disputarán la final de la Conferencia Americana el próximo domingo en Denver frente a los Broncos, equipo que avanzó tras vencer 33-30 a los Buffalo Bills, aunque jugarán de manera un poco limitada por la lesión de su quarterback titular Bo Nix.