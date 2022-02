Pato O'Ward sueña con llegar a la Fórmula 1

El piloto regiomontano Patricio O'Ward mantiene la esperanza de estar en la máxima categoría del automovilismo, por lo que seguirá dando su máximo esfuerzo

Por: Alejandro Aguirre

febrero, 17, 2022 14:39

Comentarios

¿Qué se necesita para estar en Fórmula 1? – Se vuelve a preguntar después de ser cuestionado, respira profundo, se toma el cuello con la mano izquierda y responde, "Quedar entre los primeros cuatro del campeonato este año para obtener la sub licencia, pero siendo honesto contigo he estado listo yo, desde hace dos o tres años, desde el 2019 estoy listo".

El piloto regiomontano ´Pato´ O´ward, respondió lo anterior en conferencia de prensa ofrecida en la sultana del norte, y reconoció llegar a la Fórmula 1 es un sueño que tiene desde pequeño.

"Es con el sueño que crecí, desde bebé con lo que crecí es Fórmula 1 y eso jamás se te va a quitar", expresó.

Y siguiendo en el mismo tenor, Patricio prosiguió tras reflexionar, "Lo raro ha sido es que como que se abre y luego se cierra la puerta, se volvió a abrir, está abierto, como que todo lo que he hecho en mi carrera, todo me ha guiado a que siempre se estén abriendo las puertas a la Fórmula 1, donde lo único que puedo hacer es maximizar lo que estoy haciendo en Indy Car o en otra categoría, y dejar que las cosas caigan".

Dijo que no todo depende de él, "Hay tantos factores que yo como persona no puedo controlar, lo único que puedo hacer es darles los resultados y dejar que las cosas caigan, que el rompecabezas se forme y caiga donde caiga, siendo muy honesto no se donde esté en uno o dos años, puedo estar en donde estoy, estar en otro equipo, estar en Fórmula 1, no sabría decirte, pero lo de F1 es pronto, si sí va a pasar va a ser pronto, y si no el resto de mi carrera me voy a quedar en Indy Car".

Por último, el destacado piloto reconoció que su auto aún no está a la altura de los mejores, "No estamos al nivel de otros equipos, vamos a llegar pero no estamos ahí, no tenemos un carro que tiene la misma capacidad de lo que han tenido los campeones de los últimos diez años, pero estamos empujando durísimo para desarrollar y mejorar el carro, no nos falta mucho, pero esas últimas cositas que faltan son las más difíciles de encontrar".