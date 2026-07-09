Pato O'Ward pide su baja como piloto de reserva de McLaren F1

El regiomonetano dejó claro que ya no desea ocupar un puesto de reserva sin una perspectiva real de competir de manera permanente por un asiento

Patricio O’Ward ha tomado una decisión que redefine su trayectoria profesional, pues el piloto mexicano ha confirmado que ha solicitado dejar de ser piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1, argumentando que esta función ya no le ofrece una oportunidad real para conseguir un asiento titular en la máxima categoría del automovilismo.

El originario de Monterrey explicó que, tras varios años en el programa de desarrollo de la escudería británica, ha decidido enfocar toda su energía en la IndyCar, donde actualmente compite como piloto titular de Arrow McLaren, luchando por victorias y el campeonato.

“No hay nada en mí que me pida seguir siendo reserva de F1. No me emociona conducir uno (de los autos actuales), así que pedí amablemente que se me despidiera de mis servicios en F1”, declaró O’Ward en una reciente entrevista.

Sus declaraciones generaron confusión en las redes sociales, donde algunos interpretaron que O’Ward dejaría McLaren. Sin embargo, su decisión está relacionada únicamente con su papel en el equipo de Fórmula 1 y no afecta su futuro en la organización.

El mexicano continuará defendiendo los colores de Arrow McLaren en la IndyCar, donde se ha consolidado como uno de los pilotos más competitivos del circuito estadounidense.

Durante su tiempo con McLaren en la Fórmula 1, O’Ward participó en diversas pruebas privadas y programas de desarrollo, además de asistir a varias sesiones oficiales de entrenamientos libres.

Su primera aparición en un fin de semana de Gran Premio fue en Abu Dabi en 2022, y posteriormente volvió a subirse a un monoplaza de la escudería en eventos como el Gran Premio de México, donde tuvo la oportunidad de rodar frente a su afición, además de participar en diferentes pruebas de postemporada.

A pesar de estas oportunidades, el camino hacia un asiento titular siempre fue complicado. McLaren cuenta con una de las alineaciones más sólidas de la parrilla, y las posibilidades de que el mexicano ascendiera al equipo principal eran cada vez más escasas, lo que influyó en su decisión de cerrar esa etapa.

Lejos de ser un adiós definitivo a la Fórmula 1, O’Ward dejó claro que ya no desea ocupar un puesto de reserva sin una perspectiva real de competir de manera permanente.

Su prioridad ahora está en la IndyCar, donde vive uno de los mejores momentos de su carrera y recientemente volvió a subir al podio.

Con esta determinación, el piloto regiomontano concluye un ciclo dentro del programa de Fórmula 1 de McLaren, pero mantiene su relación con la escudería al continuar como una de las figuras principales de Arrow McLaren, enfocado en seguir luchando por triunfos y el campeonato de la categoría norteamericana.