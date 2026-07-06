Pato O'Ward logra su primera victoria en la IndyCar 2026

Palou sigue como líder del campeonato, ahora con 404 puntos, a 56 de Kirkwood y 65 de Lundgaard. O'Ward se encuentra en el quinto sitio

Pato O'Ward retoma el camino de la victoria este domingo al conseguir la victoria del Gran Premio Honda Indy 200 en el circuito de Mid-Ohio.

Esta fue la primera victoria de la temporada para el piloto mexicano y la décima en su carrera en la Indycar.

"Ha sido un año duro, sin duda. Creo que lo de hoy es el ejemplo perfecto de ejecución. Esperé el momento perfecto para adelantar y, a partir de ahí, simplemente controlamos la carrera. Los chicos estuvieron increíbles en los boxes", dijo O'Ward.

El danés Christian Lundgaard, compañero de escudería en Arrow McLaren, y el estadounidense Kyle Kirkwood (Andretti Global) completaron el podio en Mid-Ohio.

PATO IS YOUR MID-OHIO RACE WINNER. 🔝🏆👊 pic.twitter.com/AWjrOmj4rT — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) July 5, 2026

Por su parte, Palou, que salía desde la octava posición de la parrilla tras una mala sesión de clasificación, escaló hasta cruzar la meta en quinto lugar.

"Nos faltó un poco más de velocidad hoy. Empecé muy bien, muy cómodo con los neumáticos blandos, pero en cuanto montamos los primarios me costó seguir el ritmo", explicó el piloto catalán.

Palou sigue como líder del campeonato, ahora con 404 puntos, a 56 de Kirkwood y 65 de Lundgaard. O'Ward es quinto con 310 puntos.