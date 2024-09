Pato O’Ward estará en el Gran Premio de México

El Gran Premio de México, en la fecha 20 de la Temporada 2024 -en el automovilismo de la Fórmula 1-, tendrá ‘sabor’ regio.

Y es que el piloto de la Sultana del Norte, Patricio ‘Pato’ O’Ward, conducirá un auto de la escudería McLaren en la Práctica 1, que se celebrará el próximo viernes 25 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

“Tengo noticias muy emocionantes para decirles a todos hoy (ayer miércoles). Estaré uniéndome a McLaren en el Gran Premio de México, pero esta vez me subiré al coche para la primera práctica libre”, dijo en redes sociales el volante de 25 años de edad y nacido el 6 de mayo de 1999 en Monterrey, Nuevo León.

De esta forma, los aficionados a la categoría reina del deporte motor a nivel mundial se deleitarán con la presencia de dos pilotos aztecas en el Gran Circo, en la pista del inmueble capitalino: Patricio ‘Pato’ O’Ward en la Práctica 1 con el equipo McLaren, y Sergio ‘Checo’ Pérez con la escudería Red Bull en la carrera estelar.

"No puedo esperar. Es un sueño hecho realidad para mí conducir un coche de Fórmula 1 frente al público de mi país. No puedo agradecer lo suficiente a Zak (Brown), a Andrea (Stella) y a todo el equipo por esta increíble oportunidad”.

¡SI SI SI Y SI OTRA VES! Sueño hecho realidad para mi estar abordo de un Formula 1 en casa❤️



YES YES YES AND YES AGAIN! CANNOT WAIT🚀@mexicogp @F1 @McLarenF1 pic.twitter.com/OtzTZJu304