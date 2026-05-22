Pato O’Ward despeja dudas tras fuerte accidente

Pese al accidente, Pato O’Ward se mantiene como uno de los pilotos más observados rumbo a las 500 Millas, donde arrancará desde la sexta posición de la parrilla

El piloto mexicano Pato O’Ward aseguró que el fuerte accidente que sufrió durante las prácticas de las 500 Millas de Indianápolis no afectó su confianza y dejó claro que llegará listo para competir en una de las carreras más importantes del automovilismo mundial.

El regiomontano vivió momentos de tensión el pasado lunes luego de verse involucrado en un aparatoso choque durante los entrenamientos de la IndyCar Series, incidente que terminó con su monoplaza completamente destruido.

Sin embargo, pese a la magnitud del impacto, O’Ward descartó cualquier temor de cara a la carrera del próximo domingo.

“Aquí cada día es diferente. Siempre encuentra la manera de sorprenderte. Pero sí, será como si nada hubiera pasado el lunes”, expresó el piloto de Arrow McLaren.

Así fue el accidente de Pato O’Ward en Indianápolis

El incidente ocurrió durante una práctica en el Indianapolis Motor Speedway, cuando el estadounidense Alexander Rossi perdió el control de su auto tras impactar contra el muro.

En medio del accidente, Pato O’Ward intentó evitar el choque, aunque terminó colisionando con el vehículo de Rossi. En la secuencia también se vio involucrado el francés Romain Grosjean, quien impactó posteriormente mientras buscaba esquivar los autos dañados.

Las imágenes del accidente mostraron severos daños en el monoplaza del mexicano, situación que obligó al equipo Arrow McLaren a preparar un nuevo coche para el resto de actividades rumbo a la carrera.

Pese al fuerte impacto, el piloto mexicano salió ileso y únicamente fue sometido a revisiones médicas preventivas.

Pato correrá con un nuevo monoplaza

Tras perder su auto principal, O’Ward afrontará las 500 Millas con un nuevo monoplaza, aunque aseguró que el mayor reto será adaptarse rápidamente a las diferencias mecánicas del vehículo.

“No me preocupa demasiado mi comportamiento con el coche. Me preocupa más que tenga muchas piezas nuevas y que necesite un tiempo para que se asiente”, explicó.

El mexicano reconoció que cada auto presenta pequeñas variaciones incluso cuando mantiene configuraciones similares, motivo por el cual la última práctica antes de la carrera será clave para afinar detalles.

“Cada coche tiene sus pequeñas diferencias, independientemente de si la configuración es la misma o no”, comentó.

O’Ward también admitió que los accidentes en Indianápolis suelen ser especialmente peligrosos debido a la velocidad que alcanzan los monoplazas en el óvalo.

“Los golpes aquí no son ninguna broma”, recordó el regiomontano.

El mexicano mantiene ilusión de conquistar Indianápolis

Pese al accidente, Pato O’Ward se mantiene como uno de los pilotos más observados rumbo a las 500 Millas, donde arrancará desde la sexta posición de la parrilla.

El mexicano ya sabe lo que es quedarse cerca de la victoria en Indianápolis, luego de finalizar en el segundo lugar en dos ocasiones recientes.

Además, durante los entrenamientos previos llegó a registrar uno de los mejores tiempos de toda la semana, consolidándose como uno de los pilotos más veloces del circuito.

O’Ward atraviesa una temporada irregular en la IndyCar Series, todavía sin podios tras las primeras seis carreras, aunque ha logrado mantenerse constantemente dentro de los primeros lugares.

Actualmente ocupa la séptima posición del campeonato con 148 puntos, a 89 unidades del líder, el español Alex Palou.