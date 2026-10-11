Pasa el Barcelona sobre el Getafe con contundente 3-0

El cuadro blaugrana dominó el trámite con anotaciones de Gordon, Gabriel Jesus y Koundé para consolidarse en la cima de LaLiga.

En una jornada de absoluto control de principio a fin, el FC Barcelona firmó una sólida victoria por 3-0 frente al Getafe en la acción de LaLiga, resultado que le permite consolidarse en el primer puesto de la tabla general.

El conjunto blaugrana encaminó el triunfo desde los primeros instantes del encuentro. Anthony Gordon abrió el marcador apenas al minuto 2, mientras que Gabriel Jesus amplió la ventaja al 30' para irse al descanso con la tranquilidad del 2-0. En la segunda mitad, el defensor Jules Koundé selló la goleada definitiva al minuto 73.

Dominio abrumador en las estadísticas

El desarrollo del juego reflejó una clara superioridad del equipo culé en todos los aspectos del trámite futbolístico.

Control de balón y precisión: Barcelona registró un abrumador 82% de posesión frente al 18% del cuadro visitante, completando 849 pases con una precisión del 92%.

Barcelona registró un abrumador 82% de posesión frente al 18% del cuadro visitante, completando 849 pases con una precisión del 92%. Peligro en ofensiva: La escuadra catalana generó un total de 22 remates, de los cuales 8 fueron con dirección al arco y 9 derivaron en tiros de esquina. En contraparte, Getafe solo logró insinuarse con 4 disparos y un solo remate directo a portería.

La escuadra catalana generó un total de 22 remates, de los cuales 8 fueron con dirección al arco y 9 derivaron en tiros de esquina. En contraparte, Getafe solo logró insinuarse con 4 disparos y un solo remate directo a portería. Disciplina: El cotejo se mantuvo dentro de los márgenes reglamentarios sin expulsiones, cerrando con dos tarjetas amarillas para los locales y cuatro amonestaciones para el equipo azulón.

Con estos tres puntos, el Barcelona reafirma su buen momento futbolístico en el liderato de la clasificación, dejando al Getafe relegado en la décimo tercera posición del campeonato español.