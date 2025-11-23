Para Óliver Torres Monterrey vs América es 'final adelantada'

El mediocampista de Rayados asegura que la serie ante América será de vida o muerte y destaca que ambos planteles están hechos para pelear por el título.

El mediocampista español Óliver Torres encendió el ambiente previo a los cuartos de final del Apertura 2025 al calificar el cruce entre Monterrey y América como una auténtica “final adelantada”. Para el jugador de Rayados, la calidad y el presente de ambos equipos colocan la serie como uno de los enfrentamientos más potentes de toda la Liguilla.

En entrevista, Torres aseguró que el nivel competitivo del torneo ha elevado las expectativas y que tanto América como Monterrey están armados para disputar el título.

“Es una Liguilla muy emocionante por los clubes que hay, por el nivel que hay ahora mismo. Rayados y América son planteles hechos para campeonar. Como dijo Jardine, perfectamente podría ser una final”, afirmó.

Un precedente parejo rumbo a cuartos

El único encuentro entre ambos en la fase regular terminó 2-2 en la jornada 9, un choque que dejó clara la exigencia del duelo. En aquel partido, Torres disputó 89 minutos y se confirmó como una pieza central en el sistema albiazul. De cara a la serie, el español anticipa un enfrentamiento equilibrado donde los detalles podrían inclinar la balanza.

“Serán partidos de vida o muerte. Tenemos que estar al 100 por cien y con los cinco sentidos para que esos detalles caigan de nuestro lado”, añadió.

El recuerdo de la final perdida

El mediocampista también trajo a la conversación el antecedente más reciente entre ambos en etapas decisivas: la final del Apertura 2024, donde Monterrey cayó con marcador global de 3-2. Aunque aquella derrota aún pesa en el entorno regio, Torres considera que hoy el club llega con herramientas y un enfoque renovado para competir por el campeonato.

“No me gusta hablar de obligación, pero sí de deber. Sabemos lo que significa para la afición, para el club y para la liga”, comentó.

Una Liguilla sin un solo favorito

Para Torres, reducir la pelea a América y Rayados sería ignorar la potencia del torneo. El mediocampista aseguró que la lucha por el título incluye a “al menos seis equipos”, por lo que el camino hacia la Final será tan complejo como apasionante.

El español también defendió el formato de Liguilla, al que algunos califican en ocasiones como injusto. Desde su experiencia, esas fases eliminatorias definen la esencia del futbol mexicano.

“Lo más atractivo es la Liguilla. Cada eliminatoria se vive como una final, por la energía del estadio y por lo que está en juego”, explicó.

Adaptación al futbol mexicano y visión internacional

Sobre su proceso de adaptación, Torres admitió que llegar a la Liga MX implicó ajustes inmediatos, principalmente por la altura y la intensidad del juego. Sin embargo, destacó que el ritmo vertiginoso y los constantes ataques hacen del futbol mexicano un espectáculo distinto al europeo.

“Aquí es mucho más divertido para el aficionado; hay más goles, más transiciones rápidas, más emociones”, expresó.

En cuanto a la presencia de la Liga MX fuera del país, el español consideró que en Europa todavía es un producto poco visible, aunque con enorme potencial. Para él, la calidad y competitividad que ha encontrado en México merecen mayor proyección internacional.