Papa pide orar para que el deporte sea camino de paz

El papa dedicó su intención de oración de junio al deporte y exhortó a que sea una herramienta de encuentro, fraternidad y convivencia entre los pueblos

El papa León XIV invitó a los fieles de todo el mundo a reflexionar sobre el valor del deporte como instrumento de paz, respeto e integración social, a través de un mensaje difundido este martes como parte de la campaña internacional “Reza con el papa”.

La intención de oración correspondiente al mes de junio fue presentada mediante un video en el que el pontífice destaca el papel que desempeña la actividad deportiva en la construcción de relaciones humanas y en el fortalecimiento de los valores de convivencia.

El mensaje se dio a conocer a pocos días del inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026, un acontecimiento que reunirá a millones de personas alrededor del planeta.

Un llamado a la fraternidad y la inclusión

En su oración, León XIV agradeció el valor que tiene el deporte en la vida de las personas y destacó las experiencias positivas que surgen a través de la práctica deportiva.

Let us #PrayTogether that sports may be an instrument of peace, encounter, and dialogue among cultures and nations, in order to promote the values of respect, solidarity, and personal growth. #PrayerIntention @clicktopray_en https://t.co/S3TtsnBEer pic.twitter.com/aPmRfjQbof — Pope Leo XIV (@Pontifex) June 2, 2026

El pontífice expresó su reconocimiento a quienes encuentran en la actividad física una forma de desarrollo personal, así como a las amistades que nacen en los espacios deportivos y al espíritu de colaboración que se genera en los equipos.

Asimismo, pidió que el deporte continúe siendo una escuela de fraternidad y no un escenario de rivalidades vacías, además de un espacio de encuentro que favorezca la inclusión y el respeto mutuo.

Contra la violencia dentro y fuera de las canchas

Durante el mensaje, el líder de la Iglesia católica también hizo un llamado para que las competencias deportivas se mantengan alejadas de la violencia y promuevan valores positivos entre atletas, entrenadores, aficionados y comunidades.

León XIV señaló que el deporte debe convertirse en un camino que impulse la paz y contribuya a fortalecer la convivencia entre personas de distintos orígenes, culturas y nacionalidades.

Además, subrayó la importancia de evitar prácticas que generen exclusión o discriminación, favoreciendo en cambio la participación y el respeto entre todos los involucrados.

El pontífice destacó que la actividad deportiva posee la capacidad de unir a personas de diferentes regiones del mundo mediante un lenguaje compartido que trasciende fronteras.

En ese sentido, pidió que quienes practican deporte, lo entrenan o lo siguen como aficionados descubran en él una oportunidad para acercar culturas y fortalecer los lazos entre los pueblos.

También señaló que la práctica deportiva puede sembrar valores como la solidaridad, el respeto y la superación personal, elementos que consideró fundamentales para la convivencia social.