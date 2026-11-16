Panamá avanza al Final Four y clasifica a la Copa Oro 2027

La clasificación corresponde a las semifinales; el equipo todavía deberá superar esa instancia para llegar al partido por el campeonato

José Fajardo resolvió con un doblete la clasificación de Panamá al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y a la Copa Oro 2027.

El conjunto centroamericano derrotó 2-0 a Curazao este domingo 15 de noviembre en el estadio Rommel Fernández y cerró con ese mismo marcador global la eliminatoria de cuartos de final.

La victoria también permitió al equipo de Thomas Christiansen cortar una racha de ocho encuentros sin ganar en tiempo reglamentario y alcanzar por cuarta edición consecutiva la fase decisiva del torneo regional.

Fajardo marca antes y después del descanso

Después del empate sin goles del jueves en Willemstad, Panamá necesitaba aprovechar su condición de local. La respuesta llegó al cierre del primer tiempo, cuando Fajardo remató de cabeza un centro de Michael Amir Murillo para abrir el marcador.

Al inicio del segundo tiempo, el atacante de Universidad Católica de Ecuador volvió a aparecer, esta vez con la colaboración de Cristian “Fulo” Martínez, para establecer el 2-0 que aseguró los dos boletos.

Curazao, dirigido por Dick Advocaat, tuvo pocas oportunidades para reaccionar pese a contar con futbolistas como Tahith Chong, Juninho Bacuna y Kenji Gorré. Panamá sostuvo la ventaja y terminó la serie sin recibir goles.

Tras el encuentro, Fajardo destacó la efectividad del equipo y reconoció que había atravesado momentos difíciles con la selección. “La tranquilidad fue lo que marcó la diferencia”, expresó.

Panamá volverá a disputar las semifinales en marzo

El triunfo colocó a Panamá entre las cuatro selecciones que disputarán las Finales de la Liga de Naciones, programadas del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium, en el área de Los Ángeles.

La clasificación corresponde a las semifinales; el equipo todavía deberá superar esa instancia para llegar al partido por el campeonato. Su mejor actuación en la competencia fue el subcampeonato de la edición 2024-2025.

Además, los canaleros obtuvieron su pase directo a la Copa Oro 2027, mientras que Curazao deberá buscar su lugar mediante las preliminares. La celebración en el Rommel Fernández incluyó abrazos entre jugadores, tambores y fuegos artificiales tras una noche en la que Panamá recuperó el triunfo y aseguró sus próximos objetivos regionales.