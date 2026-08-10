Palou gana en Portland y se acerca a su cuarto título

El español Álex Palou conquistó el GP de Portland, sumó su sexta victoria del año y amplió a 110 puntos su ventaja en la IndyCar.

El español Álex Palou dio otro paso importante hacia un nuevo campeonato de la IndyCar al imponerse este domingo en el GP de Portland, cuando restan cinco carreras para concluir la temporada.

El piloto de Chip Ganassi partió desde la segunda posición, pero logró superar al sueco Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, quien había conseguido la pole, así como a Will Power, de Andretti.

Con este triunfo, Palou alcanzó seis victorias en la presente temporada y 25 en su trayectoria en la IndyCar, consolidándose como el principal candidato al campeonato.

Palou mantiene el dominio en la IndyCar

El piloto catalán conquistó por primera vez el campeonato de la IndyCar en 2021. Desde 2023 mantiene el dominio de la categoría y ahora busca completar un cuarto título consecutivo.

Su actuación en Portland también le permitió entrar en un grupo selecto de pilotos. Palou se convirtió en el tercer competidor en la historia de la IndyCar que consigue al menos seis victorias durante dos temporadas consecutivas, después de Mario Andretti y Sebastien Bourdais.

Tras la carrera, el español reconoció el trabajo realizado por su equipo y Honda para conseguir el resultado.

"Todos en Honda hicimos un gran trabajo. Fue muy bueno conducir en cada vuelta. Una vez más, gran trabajo de todos y es increíble sumar nuestra sexta victoria de la temporada", dijo Palou.

El piloto de Chip Ganassi dominó buena parte de la competencia en Portland, al mantenerse en el primer lugar durante 60 de las 112 vueltas disputadas.

El resultado también le permitió ampliar su diferencia en la clasificación general. Palou ahora cuenta con 110 puntos de ventaja sobre Kyle Kirkwood, representante de Andretti.

"Me dan los mejores chicos, el mejor equipo. Este coche es un cohete", añadió el piloto español al finalizar la prueba.

La temporada entra en su recta final

Después de la competencia de Portland, la IndyCar tendrá todavía cinco carreras por disputar antes de definir al campeón de la temporada.

La siguiente cita será el 16 de agosto con el 'Ontario Honda Dealers Indy at Markham', que se celebrará en el circuito urbano de Markham, Canadá.

Una semana más tarde, el 23 de agosto, la categoría disputará por primera vez el Freedom 250 Grand Prix de Washington D.C., en un trazado callejero construido alrededor del National Mall.

La actividad continuará con una doble jornada en el óvalo de Milwaukee Mile, en West Allis, Wisconsin, programada para los días 29 y 30 de agosto.

La temporada llegará a su conclusión el 6 de septiembre con el IndyCar Grand Prix of Monterey, que tendrá como escenario el circuito permanente de Laguna Seca, en California.