El gol de Ramón Sosa le dio al "Verdao" su tercera Copa Libertadores en esta década y ya es de los más ganadores de la competición

El "Verdao" lo hizo de nuevo. Palmeiras regresó a lo más alto del continente luego de derrotar a Estudiantes de la Plata en una Final de Copa Libertadores que dejó mucho que desear.

Con un plantel bastante superior al de su rival, "o Porco" llegó el control del encuentro, buscando derribar el muro que plantaron los argentinos en la cancha del estadio Centenario de Montevideo, en Uruguay.

Luego de un primer tiempo en el que realmente no hubo sobresaltos, en el complemento los cariocas lograron armar una buena conexión entre sus jugadores más talentosos, cuando Arthur Gabriel picó un balón que John Arias peinó para que Ramón Sosa llegara de segunda línea para poner el único gol del partido.

Con el tanto en contra, Estudiantes tuvo que ir más al frente, pero el expertís brasileño lo mantuvo a raya durante más de 45 minutos, donde no le alcanzó para empatar el partido.

Salvo un par de aproximaciones al área verde, Estudiantes no fue capaz de presentar variantes para poner en aprietos al equipo de Abel Ferreira, que simplemente navegó con su oficio por el resto del partido.

Con esto, Palmeiras alzó su cuarta copa y la tercera de esta década, en la que ha llegado a cuatro finales y ha ganado tres trofeos, con lo que se metió de lleno en la tabla de los más ganadores.