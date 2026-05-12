Países Bajos y Brasil entrenarían en el Estadio Universitario

El 'Volcán' perfila convertirse en sede de entrenamiento para selecciones mundialistas, así lo confirmó Alejandro Hütt, Host City Manager.

En caso de que las selecciones de futbol de Países Bajos y Brasil califiquen a Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo 2026, como primer lugar del Grupo F y segundo lugar del Grupo C, respectivamente, entrenarán en el Estadio Universitario, previo a enfrentarse en el juego de fase final en el Estadio Monterrey.

Esto lo confirmó Alejandro Hütt, Host City Manager para Monterrey, sede de la FIFA World Cup 2026, en entrevista tras participar en el Foro Forbes en la Sultana del Norte.

Países Bajos ya analiza logística para Monterrey

“Brasil, al igual que Países Bajos, Japón, son selecciones que pueden ser participantes del cuarto partido en Monterrey el lunes 29 de junio, ellos ya saben cómo sería su logística de su llegada a la ciudad en caso de ser participantes; es el primer lugar del Grupo F, la Federación de Países Bajos espera que sean ellos”.

“De hecho, la semana pasada tuvimos un zoom de seguimiento con ellos, nos han mandado la información del autobús naranja que ya conocemos, que es un ícono de esa afición de Países Bajos, que ha estado en Eurocopas, que ha estado en Mundiales, ellos tienen consideradas dos unidades de este autobús naranja para venir a Monterrey en caso de calificar en primer lugar”, comentó Hütt.

Brasil también tendría logística definida

“Y lo mismo el segundo lugar del Grupo C, que todo mundo está esperando que se dispute entre Brasil o Marruecos, ya la logística con esas selecciones está acordada, con el área de team services de FIFA; tenemos que esperar resultados deportivos y el miércoles 24 de junio es cuando sabremos cuáles son las selecciones que estarán llegando para ese partido de Dieciseisavos de Final”, añadió.

Estadio Universitario sería sede de entrenamiento

Al ser cuestionado sobre si Brasil y Países Bajos podrían entrenar en el Estadio Universitario en caso de disputar los Dieciseisavos de Final en Monterrey, Hütt respondió afirmativamente.

“Sí, correcto, dependiendo de los resultados que tengan esas selecciones en su proceso de clasificación, el Estadio Universitario sería una opción para esas selecciones”.

El directivo explicó que también existe la posibilidad de utilizar El Barrial como centro de entrenamiento.