¿Paige regresará a la WWE para WrestleMania Vegas?

Tras su salida de AEW, los reportes sobre un eventual regreso a WWE comenzaron a tomar forma, y en las últimas semanas han cobrado mayor fuerza

El nombre de Paige vuelve a colocarse en el centro de la conversación dentro de la lucha libre profesional, luego de que diversos reportes especializados apuntan a que la ex campeona estaría en negociaciones avanzadas para concretar su regreso a WWE, en lo que sería uno de los movimientos más relevantes rumbo a WrestleMania.

De acuerdo con versiones provenientes del entorno de la industria, la luchadora británica, conocida fuera del ring como Saraya-Jade Bevis, ya habría sostenido acercamientos con la empresa, e incluso se menciona la posibilidad de un acuerdo contractual de corto plazo, fórmula que WWE ha utilizado recientemente para incorporar ex luchadores de la empresa en momentos específicos.

Un ascenso meteórico y un retiro que frenó su carrera

La historia de Paige en WWE está marcada por un impacto inmediato. En 2014, con apenas 21 años, debutó en el roster principal y ganó el campeonato femenil la misma noche, derrotando a AJ Lee en uno de los momentos más sorpresivos de la división.

Su estilo, personalidad y presencia la convirtieron rápidamente en una de las caras de la llamada evolución femenil dentro de la empresa. Sin embargo, su trayectoria se vio interrumpida en 2018, cuando una lesión en el cuello la obligó a retirarse de la competencia activa, poniendo fin de manera anticipada a su etapa como luchadora.

Tras su retiro, Paige se mantuvo vinculada a WWE en roles fuera del ring, incluyendo su paso como gerente general de SmackDown, hasta que en 2022 finalizó su contrato, cerrando un ciclo de más de una década con la compañía.

Renacer en AEW y reconstrucción de su carrera

Contra todo pronóstico, Paige regresó a la actividad en 2022 al firmar con All Elite Wrestling (AEW), donde retomó su carrera bajo el nombre de Saraya, marcando su vuelta al ring tras casi cinco años de inactividad.

Su llegada generó un fuerte impacto mediático y fue integrada rápidamente a historias relevantes, formando parte del grupo The Outcasts y consolidándose como una figura central en la división femenil.

Durante su etapa en AEW, logró ganar el campeonato mundial femenil en 2023, en un momento que representó la reivindicación de su carrera tras la lesión que había puesto en duda su futuro en la lucha libre.

Sin embargo, su ciclo en la empresa concluyó en 2025, cuando anunció su salida, dejando abierta la posibilidad de explorar nuevos escenarios profesionales.

Un regreso en construcción rumbo a WrestleMania

Tras su salida de AEW, los reportes sobre un eventual regreso a WWE comenzaron a tomar forma, y en las últimas semanas han cobrado mayor fuerza con versiones que indican que la empresa busca integrarla en su programación de alto perfil, particularmente en eventos de gran escala.

Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial, fuentes del entorno señalan que Paige podría participar bajo un esquema especial, ya sea en una aparición puntual o en una historia de corto plazo vinculada a la división femenil.

De concretarse, su regreso no solo representaría el retorno de una figura emblemática, sino también la culminación de una trayectoria marcada por altibajos, donde pasó de un retiro obligado a reconstruir su carrera y volver a posicionarse en la élite de la lucha libre internacional.