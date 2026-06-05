Pagaría Real Madrid 15 millones por fichaje de Mourinho

Actualmente, Mourinho dirige al Benfica tras su paso por el futbol turco y sigue teniendo contrato con la institución portuguesa.

El posible regreso de José Mourinho al Real Madrid tomó fuerza luego de que el Benfica confirmara públicamente la intención de Florentino Pérez de contratar al entrenador portugués en caso de ganar las elecciones presidenciales del club español, programadas para este domingo 7 de junio.

La información fue dada a conocer por el propio Benfica mediante un comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal. En el documento, la institución señaló que la candidatura encabezada por Florentino Pérez manifestó su intención de fichar a Mourinho si resulta reelegido como presidente del conjunto merengue.

Según el club portugués, la operación implicaría el pago de 15 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión del contrato vigente del estratega.

Mourinho volvería 13 años después

El técnico portugués ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, etapa en la que conquistó una Liga española, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Ahora, más de una década después de su salida, podría protagonizar uno de los regresos más llamativos del futbol europeo.

El miércoles, la candidatura de Florentino Pérez alimentó los rumores al publicar en redes sociales una imagen de Mourinho portando la camiseta del Real Madrid junto a la palabra "Sí", en una aparente señal de respaldo a su llegada al banquillo.

La polémica por una imagen creada con IA

Sin embargo, medios portugueses señalaron que Mourinho se comunicó con el Benfica tras la difusión de la publicación para aclarar que nunca vistió la camiseta que aparecía en la imagen y que esta habría sido generada mediante inteligencia artificial.

Actualmente, Mourinho dirige al Benfica tras su paso por el futbol turco y sigue teniendo contrato con la institución portuguesa. Por ello, cualquier movimiento dependerá tanto del resultado electoral en el Real Madrid como de las negociaciones entre ambas entidades.

Mientras se acerca la jornada electoral, el nombre del entrenador portugués se ha convertido en uno de los temas centrales alrededor del futuro deportivo del club blanco para la próxima temporada.