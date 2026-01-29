Paga Flamengo suma millonaria por el regreso de Lucas Paquetá

El Flamengo llegó a un acuerdo con el West Ham para cerrar el fichaje del mediocampista Lucas Paquetá por 50.2 millones de dólares

El mediocampista brasileño Lucas Paquetá regresa a Flamengo tras un acuerdo en el que el club de Río de Janeiro desembolsó 50.2 millones de dólares (unos 42 millones de euros) al West Ham inglés, la operación más costosa jamás realizada por un club brasileño, según medios locales.

El jugador debe llegar a Río esta semana para firmar contrato por cinco años con el actual campeón de la Liga brasileña y la Copa Libertadores.

Paquetá fue vendido por Flamengo en 2016 y regresa al club carioca tras casi una década en Europa, donde pasó por el Milán en Italia, el Lyon francés y el West Ham.

Con la camiseta del 'Fla' el futbolista disputó 96 partidos, en los que marcó 18 goles y se consolidó como una de las grandes promesas.

La versatilidad para poder actuar también como volante, extremo o delantero, es considerada estratégica para el equipo dirigido por Filipe Luís.

Los medios brasileños señalan que los ingleses pedían inicialmente 65 millones de euros, pero Flamengo logró reducir la cifra y cerrar el acuerdo en unos 42 millones.

El pago por Paquetá supera los 27 millones de euros que realizó recientemente el Cruzeiro al Zenit de San Petesburgo por Gerson, hasta entonces, la mayor cifra otorgada por un jugador en Brasil.