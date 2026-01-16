Paco Jémez, ex DT de Cruz Azul, ficha con el West Ham

Francisco Jémez llegó a México en enero de 2017 para dirigir a Cruz Azul y logró convertirlo nuevamente en un equipo importante, aunque no logró ganar títulos

El West Ham United de Inglaterra anunció que se integró al equipo el ex entrenador de Cruz Azul, Paco Jémez, quien será asistente de Nuno Espíritu Santo en el banco.

El español ha estado en más de 500 compromisos a lo largo de sus casi 20 años como entrenador, donde siempre lo caracterizó su estilo ofensivo, el cual muchas veces fue considerado como temerario.

Su paso por México

Francisco Jémez llegó a México en enero de 2017 para dirigir a Cruz Azul, que por aquel entonces pasaba por momentos muy complicados, pues el equipo tenía muchos años sin clasificar a la Liguilla.

Fue entonces que la directiva comandada entonces por el ahora preso "Billy" Álvarez, decidió fichar al español, quien se caracterizó por su juego frontal, algo que le hacía falta a un equipo que tuvo un mar de entrenadores que no lograban hacer funcionar la plantilla.

De su mano, los cementeros volvieron a la Liguilla, aunque cayeron apenas en Cuartos de Final frente al América, luego de caer por posición en la tabla.

Aunque más que por su juego, el español es más recordado en México por sus conflictos con la prensa, donde muchas veces encaró a reporteros por diferentes motivos, incluido un episodio donde consideró que se le faltó al respeto a su familia.

Su aventura por España

Luego de pasar por Cruz Azul, Jémez pasó por Las Palmas, Rayo Vallecano, Ibiza y el Tractos, donde tampoco consiguió resultados muy llamativos.

Ahora, Paco tendrá una tarea compleja en un equipo importante como los "Hammers", que están en el puesto 18 de la tabla, de lleno en la pelea por no descender; además, están en Cuarta Ronda de FA Cup, un torneo que podría ayudar a conseguir un buen golpe anímico para la plantilla.