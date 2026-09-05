Pachuca vence 2-0 a Juárez en el Apertura tras duelo de visita

Los Tuzos alcanzaron ocho puntos en el certamen tras vencer a Bravos, equipo que permanece en el fondo sin sumar unidades.

El Club de Pachuca consiguió una victoria de visitante al derrotar 2-0 a los Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, durante el compromiso correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Apertura.

El cuadro hidalguense tomó la ventaja en la segunda mitad con un tanto del delantero venezolano Salomón Rondón al minuto 53. Posteriormente, en el tiempo de compensación, Alán Bautista selló la victoria para los visitantes al anotar el segundo gol al minuto 90+10'. Pese a registrar 8 remates y 2 disparos con dirección al arco, el equipo local no logró revertir el marcador.

Con este resultado, Pachuca suma tres puntos clave en la tabla general tras dominar la posesión del balón con un 56% y generar 13 remates totales durante el encuentro, mientras que Juárez se mantiene en la parte baja de la clasificación.

Con este resultado, Pachuca escala al lugar 11 de la clasificación general con un registro de 2 victorias, 2 empates y 3 derrotas para acumular 8 puntos. Por su parte, Juárez permanece en el fondo de la tabla en la posición 18 sin sumar unidades, contabilizando 0 triunfos, 0 empates y 7 derrotas en lo que va del certamen.