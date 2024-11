Pachuca será sede de entrenamientos del Mundial 2026

La FIFA anunció que Pachuca será una de las nuevas sedes del Mundial Norteamérica 2026, aunque su participación estará limitada a ser un centro de entrenamiento para selecciones.

La noticia fue confirmada en el portal oficial del organismo rector del futbol, lo que coloca a esta ciudad hidalguense en el mapa de la justa deportiva más importante del mundo.

Esta decisión viene acompañada de la aprobación del Estadio Hidalgo y las instalaciones de la Universidad del Futbol como espacios adecuados para recibir a los equipos participantes.

Sin embargo, Pachuca no albergará partidos oficiales, ya que estas actividades seguirán reservadas para las sedes mexicanas previamente confirmadas: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Además de Pachuca, la FIFA incorporó a cinco ciudades en Estados Unidos como sedes de entrenamiento para el Mundial. Orlando, Tampa, Tucson, Columbus y Greensboro también han sido designadas para recibir a los equipos participantes, pero, al igual que Pachuca, no tendrán juegos oficiales.

Con esta ampliación, se busca optimizar la logística del torneo, brindando a las selecciones instalaciones modernas y accesibles para su preparación.

Estas decisiones refuerzan el carácter multinacional del Mundial de 2026, que será el primero en la historia en contar con tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

El Mundial Norteamérica 2026 se perfila como un evento histórico, con su inauguración programada para el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Será la tercera vez que México reciba este torneo, después de haberlo organizado en 1970 y 1986.

El torneo contará con 48 selecciones, un formato ampliado que permitirá mayor representación global. La final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva York.

