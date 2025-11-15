Pachuca elige a Esteban Solari como nuevo entrenador

Tras la salida de Jaime Lozano, los ‘Tuzos’ nombraron al argentino para encarar el Play-In ante Pumas y preparar el próximo torneo con nuevo proyecto deportivo.

Pachuca ya tiene nuevo entrenador. Después de confirmar la salida de Jaime Lozano, el club anunció que Esteban Solari será el encargado de dirigir al equipo en la fase de Play-In y de preparar el próximo Clausura 2026. El anuncio se realizó mediante un video difundido en las redes oficiales del conjunto hidalguense.

🚀 | ¡Aterrizaje exitoso!



Solaris 1, llega a una nueva misión y ha tocado tierra en el Club de Futbol Pachuca con un aterrizaje perfecto.



Solari, argentino de 45 años, tomará así las riendas de su cuarto equipo como director técnico. Su trayectoria comenzó en Malasia con el Johor Darul Takzim FC, donde obtuvo un notable registro de 40 triunfos, un empate y apenas tres derrotas en 44 partidos. Más tarde dirigió al Everton de Viña del Mar, acumulando 14 victorias, 8 empates y 10 caídas en 32 encuentros. Su etapa más reciente fue en Godoy Cruz, donde sumó cinco triunfos, 11 empates y cinco derrotas en 21 duelos.

La llegada de Solari ocurre en un momento clave para Pachuca, que cerró la fase regular del Apertura 2025 en la novena posición con 22 puntos, luego de caer ante Santos Laguna en la última jornada. Bajo el mando de Lozano, los ‘Tuzos’ registraron 8 victorias, 4 empates y 12 derrotas en 24 compromisos.

El debut del nuevo entrenador será de inmediato: Pachuca enfrentará a Pumas el 20 de noviembre en el Estadio Hidalgo, en punto de las 19:00 horas, en un duelo que definirá su continuidad en la fase final del torneo.