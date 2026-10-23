¿¡Otra vez!? Qatar será la sede de la Copa Intercontinental

Desde que la justa fue reinstaurada en 2024, Qatar organizó las tres ediciones del torneo, donde Toluca buscará hacer historia

Toluca tiene una cita muy especial para diciembre, pues será el tercer representante mexicano en competir en la Copa Intercontinental, la cual se celebrará nuevamente en Qatar.

Esto fue confirmado por la FIFA, que anunció que el país albergará los últimos tres partidos de la justa por tercera ocasión desde su reinstauración en 2024.

Cabe recordar que, aunque el país tenga la sede oficial, realmente no todo el torneo se disputa en el territorio, pues el primer encuentro de este, la Copa Asia-África-Pacífico, se jugó en sedes distintas, pues la sede se define por la posición del ranking entre los campeones de la CAF, OFC y AFC.

La primera ocasión se jugó en Egipto, la segunda en Arabia Saudita y la tercera en Sudáfrica; siempre con triunfo para el local.

Así le ha ido a los mexicanos

Desde el regreso del formato, Pachuca y Cruz Azul representaron a México en la justa, com los Tuzos plantándose en la final frente al Real Madrid luego de golear 3-0 a Botafogo en el Derby de las Américas y Al-Ahly en la Challengers Cup.

Por su parte, "La Máquina" cayó ante Flamengo en el primer encuentro.

Ahora Toluca tendrá una prueba de fuego, pues espera rival entre Palmeiras, Flamengo y Estudiantes de la Plata, que aspiran a ganar la Copa Libertadores.