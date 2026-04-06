¡Otra vez! Captan a Jon Jones involucrado en altercado vial

Autoridades no reportaron intervención directa en el lugar, por lo que el caso quedó como un incidente aislado de tránsito sin mayores repercusiones jurídicas

El peleador de artes marciales mixtas y ex campeón de la UFC Jon Jones volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras verse involucrado en un altercado vial en Albuquerque, Estados Unidos, un hecho que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

Un incidente de tránsito que escaló a confrontación

De acuerdo con reportes de medios especializados, el incidente ocurrió mientras el peleador y otro conductor circulaban por una avenida de la ciudad. La situación se tensó luego de presuntas maniobras de riesgo que derivaron en reclamos entre ambos.

El conductor involucrado aseguró que el peleador condujo de forma agresiva y que estuvo cerca de provocar varios choques, lo que lo llevó a reaccionar durante el trayecto.

El momento quedó captado en video

Las imágenes difundidas muestran a Jon Jones descender de su vehículo y acercarse al otro automovilista para confrontarlo verbalmente, incluso se observa cómo el peleador tiene en su posesión un objero en el bolsillo de su chaqueta, lo que parece ser un arma de fuego.

En el intercambio, el peleador le pide que se calme, mientras la discusión sube de tono por algunos segundos. Posteriormente, realiza un gesto obsceno antes de retirarse del lugar.

El altercado no pasó a la violencia física y ninguno de los involucrados resultó lesionado.

This guy got into a road-rage incident with Jon Jones 😳



🗣️ Jon Jones: “You gotta calm down bro. You gotta relax yourself bro.” 😬



(via IG / bryanbeltran06) pic.twitter.com/g8qOyUmwkK — Championship Rounds (@ChampRDS) April 5, 2026

Versiones opuestas sobre lo ocurrido

Tras la difusión del video, ambas partes ofrecieron versiones distintas sobre el origen del conflicto.

Por un lado, el conductor sostuvo que fue puesto en peligro durante la conducción, mientras que Jon Jones afirmó que era él quien estaba siendo seguido y provocado, por lo que decidió encarar la situación.

El peleador respondió a través de redes sociales, donde defendió su actuación y negó haber iniciado la confrontación.

This kid proceeded to chase my car down for two blocks, revving his engine and trying to intimidate me. I am glad this happened to me and not one of the senior citizens in our community. I am proud of myself for standing up for myself and not allowing that kind of bullying or… https://t.co/kEd5ejCQ2q — Jonny Meat (@JonnyBones) April 5, 2026

"Este chico me persiguió durante dos cuadras, acelerando el motor e intentando intimidarme. Me alegra que me haya pasado a mí y no a alguno de los ancianos de nuestra comunidad. Estoy orgulloso de mí mismo por defenderme y no permitir ese tipo de acoso o intimidación".

Sin consecuencias legales tras el incidente

Hasta el momento, no se ha informado de detenciones ni de la apertura de un proceso legal relacionado con lo ocurrido.

Autoridades no reportaron intervención directa en el lugar, por lo que el caso quedó como un incidente aislado de tránsito sin mayores repercusiones jurídicas.

Antecedentes que marcan su trayectoria fuera del octágono

El episodio vuelve a poner bajo la lupa el historial extradeportivo del peleador, quien en años anteriores ha estado involucrado en distintos incidentes.

Entre los más relevantes destaca el caso de 2015, cuando Jon Jones fue vinculado a un accidente de tránsito con fuga en el que una persona resultó lesionada, situación que derivó en consecuencias legales y deportivas.

Asimismo, en 2020 el peleador fue detenido en Estados Unidos por conducir bajo los efectos del alcohol y uso negligente de un arma de fuego, de acuerdo con reportes de medios internacionales.

Estos antecedentes han influido en la percepción pública del deportista, provocando que cada nuevo incidente genere mayor atención mediática.

Un episodio menor con alto impacto mediático

Aunque el hecho reciente no escaló a mayores, la combinación de su historial y su relevancia en la UFC provocó una rápida difusión del caso.

El incidente no tuvo consecuencias legales, pero sí un fuerte eco en redes sociales, donde el video continúa circulando y generando debate entre aficionados.

Por ahora, el episodio queda como un nuevo capítulo fuera del ámbito deportivo que mantiene a Jon Jones en el foco público.