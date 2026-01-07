¡Otra bomba! Cruz Azul confirma el fichaje de Agustín Palavecino

El argentino llega procedente del Necaxa, donde fue uno de los jugadores más importantes de la institución, donde compartió con José Paradela

En pleno Día de Reyes, Cruz Azul le dio un gran regalo a su afición con el primer fichaje de la institución para el Clausura 2026, que busca mantenerse como uno de los protagonistas de la Liga MX.

Agustín Palavecino fue presentado como nuevo futbolista cementero, un nuevo fichaje estelar, lo cual ha sido una constante desde que Iván Alonso tomó las riendas del club en 2024, cuando comenzó a construir una de las plantillas más poderosas del continente.

El argentino llega procedente del Necaxa, donde fue uno de los jugadores más importantes de la institución, donde compartió con su ahora compañero, José Paradela y Nicolás Larcamón, estratega celeste, quien lo potenció para convertirlo en uno de los mejores en su posición en la Liga.

Se estima que este fichaje le costó más de $8 millones de dólares a "La Máquina", para que "Pala" estampe su firma por tres años, en los que se debe afianzar como el líder del medio campo celeste junto a Paradela y Carlos Rodríguez.

Con esto, los capitalinos le ganaron la partida Tigres y Monterrey, que también pretendían los servicios del volante de contención más cotizado del fútbol mexicano.

¿Qué puede aportar Palavecino?

Las características de Agustín Palavecino son bien conocidas en la Liga MX: es el jugador referencia de los equipos donde juega, pues es un contención con muy buen control de balón, gran visión de campo, amplio recorrido y un golpeo de fuera del área privilegiado.

Fiel a lo que debe hacer un jugador moderno en su posición, sabe enlazar defensa, medio campo y ataque, pues casi todo el juego pasa o debe pasar por sus pies, tal como se vio durante su estancia con los "Rayos".

Por poner el ejemplo de un jugador conocido, sus características son similares a las de Rafael Carioca, quien hasta hace no mucho tiempo era amo y señor del medio campo de Tigres, aunque con mucha más pegada al frente y un poco menor de vocación defensiva.

Su llegada debería liberar de tareas defensivas a jugadores como Paradela o Charly Rodríguez, quienes podrán tener mayor libertad para ir al frente. Además, esto parece indicar que Erik Lira pasaría a jugar como tercer central, esto para cubrir la baja de Chiquete Orozco, quien estará fuera de acción varios meses.

Un alma por otra...

Desafortunadamente para la gente de Cruz Azul, para que se confirmara la llegada de Palavecino, se tenía que liberar una plaza de jugador no formado en México para poder registrarlo, por ello, el sacrificado fue el ya legendario capitán cementero, Ignacio Rivero.

El uruguayo puso fin a su etapa de cinco años y medio en la institución, donde jugó 236 partidos y alzó cuatro títulos. Aunque su legado fue mucho más allá de los trofeos, pues se convirtió en un emblema para la afición, que siempre se sintió representada por él en la cancha debido a su liderazgo y entrega, que lo llevaron a aparecer siempre en momentos clave.

Ahora, "Nacho" volverá a Xolos, club que lo trajo a México y donde también se hizo importante en una época oscura para la institución, que poco a poco espera volver a ser competitiva.