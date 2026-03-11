Otorgan visas a jugadores de Irak para repechaje rumbo al Mundial

La SRE mantiene comunicación con la Embajada de Irak en México y aseguró que brindará toda la atención necesaria para documentar a la selección nacional

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México comenzó a otorgar visas a jugadores de la selección nacional de Irak para que puedan participar en el repechaje intercontinental al Mundial, programado para el 31 de marzo en Monterrey. El equipo enfrenta problemas logísticos debido a las interrupciones provocadas por la guerra en Irán.

Documentación de los jugadores en embajadas regionales

El gobierno mexicano informó que algunos jugadores fueron documentados el 8 de marzo en la Embajada de México en Arabia Saudita, y que otros serán atendidos en la Embajada de México en Qatar. No se precisaron nombres ni el número exacto de jugadores que recibieron visas.

Petición de aplazamiento por parte de Irak

El técnico del equipo iraquí, Graham Arnold, solicitó a la FIFA posponer el repechaje intercontinental debido a que el espacio aéreo iraquí permanece cerrado, lo que impide que el plantel, conformado principalmente por jugadores de la liga local, se reúna de manera completa.

Coordinación diplomática México-Irak

Al no existir embajada mexicana en Irak, la SRE mantiene comunicación con la Embajada de Irak en México y aseguró que está dispuesta a brindar toda la atención necesaria para documentar a los integrantes de la selección nacional y facilitar su participación en el partido.

Irak se enfrentará al ganador del partido entre Surinam y Bolivia por un lugar en el Mundial. Las gestiones diplomáticas buscan asegurar que el equipo pueda viajar y competir pese a las dificultades logísticas derivadas del conflicto regional.