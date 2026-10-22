Otorgan a Kenia Lechuga el Premio Estatal del Deporte 2026

La tres veces olímpica alcanzó en este 2026 uno de los mayores logros de su carrera al proclamarse campeona mundial en Ámsterdam

La atleta especializada en remo, Kenia Lechuga, fue anunciada como la ganadora del Premio Estatal del Deporte 2026, tras una reunión en donde se votó por una de las deportistas más importantes que ha dado Nuevo León en los últimos años.

La entrega del galardón se realizará el próximo 20 de noviembre en el marco del Desfile de la Revolución Mexicana.

Ejemplo de perseverancia y disciplina

Hablar del remo mexicano en la última década es hablar de Kenia Vanessa Lechuga Alanís, atleta originaria de Monterrey, Nuevo León, consolidada gracias a sus actuaciones en Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales y Juegos Panamericanos.

Nacida el 26 de junio de 1994, Lechuga encontró su pasión por el remo desde temprana edad en la presa La Boca, en el municipio de Santiago. Desde entonces emprendió una carrera deportiva que la llevaría a convertirse en referente internacional de esta disciplina.

La neolonesa comenzó a destacar en las Olimpiadas Nacionales, donde acumuló múltiples medallas entre 2008 y 2015, incluyendo preseas de oro, plata y bronce que la posicionaron como una de las grandes promesas del remo nacional.

Representante de México en tres Juegos Olímpicos consecutivos

Su salto definitivo a la élite llegó en 2016, cuando obtuvo la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016 tras una destacada actuación en el clasificatorio latinoamericano celebrado en Chile.

En la justa brasileña alcanzó los cuartos de final y finalizó entre las mejores remeras del mundo, iniciando una trayectoria olímpica que la convertiría en una de las atletas mexicanas más constantes en el alto rendimiento.

Posteriormente representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en los Juegos Olímpicos de París 2024, convirtiéndose en una atleta con tres participaciones olímpicas consecutivas.

Resultados internacionales de primer nivel

Entre sus logros más importantes sobresalen las medallas obtenidas en competencias internacionales. En 2019 conquistó el oro en los Juegos Panamericanos de Lima, mientras que en 2023 volvió a subir a lo más alto del podio panamericano en Santiago 2023, reafirmando su dominio continental.

Ese mismo año alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera al obtener la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Remo de Belgrado 2023, convirtiéndose en la primera mexicana en conseguir una presea en un Campeonato Mundial absoluto organizado por World Rowing.

La progresión de Lechuga continuó en años posteriores. En 2025 consiguió la medalla de bronce en el Mundial de Shanghái y sumó títulos en Copas del Mundo de Remo celebradas en Italia y Suiza.

Durante 2026, atravesó probablemente el mejor momento de su carrera. Ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Remo celebrada en Sevilla y posteriormente conquistó el título mundial en Ámsterdam dentro de la prueba de scull individual ligero femenil, completando así una colección histórica de medallas mundialistas tras haber obtenido bronce, plata y oro en ediciones consecutivas.

Además, se adjudicó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, reafirmando su jerarquía como la principal exponente mexicana de esta especialidad.

La mira puesta en Los Ángeles 2028

Con tres Juegos Olímpicos, campeonatos continentales y preseas mundialistas en su trayectoria, Kenia Lechuga se ha convertido en una de las deportistas más destacadas que ha dado Nuevo León y en una de las máximas figuras del remo latinoamericano, manteniendo la mira puesta en el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.