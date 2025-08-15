Otorga Bills contrato por 48 millones de dólares a James Cook

El corredor James Cook, quien fue segunda ronda de los Bills del Draft 2022, viene de dos campañas consecutivas en las que acumuló más de 1,000 yardas

James Cook, corredor de 25 años, celebró este miércoles que su lealtad hacia los Buffalo Bills le retribuyó con un contrato de cuatro años por 48 millones de dólares.

"Demostré mi lealtad a mi equipo y a mis compañeros. Por eso simplemente decidí practicar y entrenar antes del acuerdo. Esa era mi mentalidad. Ahora estoy emocionado con este nuevo contrato. Sólo quiero pasar el resto de mi carrera aquí; estar con Bills para siempre", dijo el dos veces Pro Bowl en conferencia de prensa.

James Cook hizo referencia a que a pesar de no tener firmada su extensión de contrato se presentó al campamento de entrenamiento el mes pasado, incluso estuvo equipado para el primer partido de pretemporada del equipo el pasado 9 de agosto, en el que al final no participó.

El corredor ganará 12 millones de dólares anuales, un aumento significativo respecto a los 5.271 millones de dólares del último año en su contrato de novato.

Esos 12 millones ponen a Cook como el sexto corredor mejor pagado de la NFL en una lista que encabeza Saquon Barkley, de los campeones Philadelphia Eagles, con 20 millones de dólares por temporada.

"Todos saben todo el dinero que hemos gastado en esta pretemporada. James es otra selección del Draft de la que estamos orgullosos y emocionados de extender en un nuevo contrato con el que hemos llegado a la meta", subrayó Brandon Beane, gerente general del equipo.

Cook, quien fue seleccionado por los Bills en la segunda ronda del Draft 2022, viene de dos campañas consecutivas en las que acumuló más de 1,000 yardas.

En 2023 obtuvo 1,122 yardas en 237 acarreos y consiguió dos anotaciones. Por aire contribuyó con 445 yardas y cuatro touchdowns.

El año pasado tuvo 207 acarreos para 1,009 yardas y 16 anotaciones, el máximo entre los corredores de la liga y con las que que empató el récord de la franquicia. Su promedió fue de 4.9 yardas por acarreo, el sexto mejor de la NFL.

Según Cook este nuevo acuerdo le permitirá poner toda su concentración en ayudar a Bills a ganar el primer Super Bowl de su historia.

"Quiero seguir mejorando mi juego, tener la mentalidad clara y estar más concentrado para que juntos obtengamos un Super Bowl. Ese es el objetivo", concluyó el corredor