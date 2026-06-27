Osuna llega a 18 salidas sin permitir carreras en béisbol japonés

El mexicano Roberto Osuna amplió a 18 sus salidas consecutivas sin permitir carreras en la Liga de Japón durante la victoria de SoftBank sobre Orix

El relevista mexicano Roberto Osuna extendió a 18 su racha de apariciones consecutivas sin permitir carreras en la Liga Japonesa de Beisbol, tras lanzar una entrada perfecta en la victoria de los Halcones de SoftBank por 5-2 sobre los Búfalos de Orix.

Durante su relevo en el Mizuho Pay Pay Dome de Fukuoka, Osuna retiró en orden a los tres bateadores que enfrentó y recetó un ponche, actuación con la que redujo su efectividad a 0.86.

SoftBank mantiene el paso con el aporte del mexicano

La sólida actuación del cerrador mexicano respaldó el triunfo de los Halcones ante Orix y le permitió mantener intacta su racha de relevos sin admitir anotaciones, consolidándose como una de las piezas más confiables del bullpen del equipo.

Latinoamericanos también destacaron en la jornada

El dominicano Miguel Sanó conectó un doble y un sencillo en tres turnos al bate, además de anotar una carrera en la victoria de los Dragones de Chunichi por 3-1 sobre las Estrellas de DeNA. Con esa actuación elevó su promedio de bateo a .218.

Por DeNA, el también dominicano Hansel Marcelino y el venezolano José Ruiz trabajaron una entrada completa cada uno sin permitir carreras, dejando sus efectividades en 5.12 y 2.35, respectivamente.

En otro encuentro, el dominicano Alexander Canario conectó un imparable en cuatro oportunidades durante la derrota de los Leones de Seibu por 2-0 frente a las Águilas de Rakuten. Su promedio ofensivo quedó en .254.

El partido programado entre las Golondrinas de Yakult y los Tigres de Hanshin, que debía disputarse en el Estadio Koshien de Nishinomiya, fue suspendido debido a las condiciones meteorológicas.