¡Oro para México! en duetos de natación panamericana junior

Por: EFE

22 Agosto 2025, 12:24

Daniela Ávila y Camila Argumedo ganaron este viernes la prueba de los duetos de la natación artística de los Juegos Panamericanos Junior.

Las mexicanas Daniela Ávila y Camila Argumedo ganaron este viernes la prueba de los duetos de la natación artística de los Juegos Panamericanos Junior.

Ávila y Argumedo culminaron la rutina técnica y la libre en el Centro Acuático del complejo del Comité Olímpico Paraguayo (COP) con una puntuación de 504.6625, seguidas de las canadienses Charlie Breault y Olena Verbisnka, que fueron calificadas con 496.1705, y de las estadounidenses Hyeonseo Ryou y Ana María Camero, con 489.9387.

Las competencias de la natación artística terminarán este sábado, día en que concluyen los juegos en Asunción.

