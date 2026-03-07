¡Orgullo azteca! Yareli Acevedo obtiene oro en Ciclismo

Yareli Acevedo, nacida el 29 de julio de 2001 en la Ciudad de México, se ha consolidado como una de las ciclistas más importantes del país

La ciclista mexicana Yareli Acevedo logró una destacada actuación internacional al obtener la medalla de oro en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026, celebrada en Perth, Australia. Con este resultado, la atleta nacional volvió a colocar a México en lo más alto del podio dentro del circuito internacional de este deporte.

Triunfo en la prueba de eliminación

Acevedo se llevó la victoria en la prueba de eliminación, una modalidad del ciclismo de pista caracterizada por su alta exigencia táctica y física. En esta competencia, las ciclistas van siendo eliminadas progresivamente durante la carrera hasta que solo quedan las más rápidas en la pista.

La mexicana mantuvo una estrategia sólida durante la prueba y se mantuvo en los primeros lugares hasta las últimas vueltas. En el cierre de la carrera logró imponerse para asegurar la medalla de oro para México.

El podio final quedó conformado por:

🥇 Yareli Acevedo (México)

🥈 Anita Yvonne Stenberg (Noruega)

🥉 Sze Wing Lee (Hong Kong)

Confirma su gran momento deportivo

El triunfo en Australia confirma el buen momento que vive la ciclista mexicana dentro del ciclismo de pista internacional. Acevedo llegó a esta competencia después de una serie de resultados positivos en torneos recientes.

Entre ellos destaca su participación en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista disputado en Santiago de Chile, donde consiguió cinco medallas: tres de oro en ómnium, eliminación y madison, además de dos de plata en las pruebas de puntos y persecución por equipos.

Una de las principales figuras del ciclismo mexicano

Yareli Acevedo, nacida el 29 de julio de 2001 en la Ciudad de México, se ha consolidado como una de las ciclistas más importantes del país y del continente americano.

Entre sus logros más relevantes destaca el título como campeona mundial en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2025, realizado en Santiago de Chile, así como la medalla de oro en el ómnium durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Impulso para el ciclismo rumbo a futuros eventos

La victoria obtenida en la Copa del Mundo de Perth representa un impulso importante para el ciclismo mexicano dentro del calendario internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Además, este resultado fortalece el camino competitivo de la atleta rumbo a los próximos eventos internacionales y al proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde México buscará nuevamente figurar en las pruebas de ciclismo de pista.