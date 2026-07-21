Orbelín Pineda aterriza en Monterrey con ilusión de triunfar

El futbolista de 30 años señaló que llega dispuesto a sumarse al esfuerzo colectivo, consciente de la calidad y competencia que existe dentro del plantel

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Orbelín Pineda llegó a la ciudad de Monterrey durante la noche del lunes para comenzar una nueva etapa profesional como refuerzo de Rayados, club al que se incorpora con el objetivo de competir por los primeros lugares y convertirse en una pieza importante del proyecto encabezado por Matías Almeyda.

El mediocampista mexicano regresa a la Liga MX después de su paso por el futbol europeo y se integra de manera definitiva al conjunto albiazul, que busca fortalecer su generación de juego con la técnica, movilidad y experiencia internacional del seleccionado nacional.

Orbelín Pineda llega ilusionado con el proyecto de Rayados

A su llegada, Pineda destacó el interés mostrado por la directiva para concretar su contratación y aseguró que enfrenta este desafío con entusiasmo, aunque dejó claro que su prioridad será trabajar para responder dentro de la cancha.

“Siempre emocionado con los retos. También el esfuerzo que hace el Monterrey por querer la disposición de uno y se viene con una gran ilusión, con gran proyecto que tienen, se vienen grandes cosas y a trabajar que esto es lo mas importante”, expresó.

El futbolista de 30 años señaló que llega dispuesto a sumarse al esfuerzo colectivo, consciente de la calidad y competencia que existe dentro del plantel de Monterrey.

“Vengo a trabajar, a aportar mi granito de arena. Sabemos que tenemos jugadores importantes y soy uno más de ellos. A trabajar que esto es de trabajo de equipo y ayudar a mis compañeros y equipo de que pueda estar y sea protagonista”, declaró.

El reencuentro con Matías Almeyda

Su incorporación también representa el reencuentro con Matías Almeyda, entrenador que ya lo dirigió en Chivas y en el AEK de Atenas. La relación entre ambos fue uno de los aspectos que Pineda resaltó al hablar de su decisión de incorporarse al Monterrey.

“Siempre agradecido. Tengo muchos años que lo conozco. Se cómo me expreso de él, que es una persona que quiero siempre más y mis palabras él las sabe, lo que se le aprecia y se le quiere y venimos a un equipo con ganas de trascender y a darle lo mejor y una alegría a esta afición que se lo merece”, manifestó.

Orbelín llega procedente del AEK de Atenas y aportará distintas alternativas al esquema albiazul, pues puede desempeñarse como mediocampista interior, volante ofensivo o partir desde una de las bandas.

Tras su llegada a Monterrey, el jugador continuará con el proceso de incorporación al plantel antes de quedar a disposición del cuerpo técnico. Su objetivo será ayudar a que Rayados mantenga un papel protagonista y pueda competir por el título del Apertura 2026.