Oran aficionados por sus selecciones en la Basílica de Guadalupe

La 'ola amarilla' colombiana destacó por su presencia en el atrio del recinto religioso, donde portaban camisetas, banderas y símbolos de su selección nacional.

La Basílica de Guadalupe, en el norte de la Ciudad de México, registró la presencia de aficionados de México y Colombia que acudieron para elevar plegarias por la salud de los jugadores y por el desempeño de sus selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre cánticos, banderas y oraciones, el recinto religioso se convirtió en un punto de encuentro entre la fe y el futbol.

El ambiente estuvo marcado por la convivencia entre seguidores de ambas selecciones, quienes compartieron el mismo espacio con peticiones dirigidas a la Virgen de Guadalupe, en un contexto donde la expectativa por los próximos partidos del torneo mantiene la atención de los aficionados.

¿Por qué aficionados visitaron la Basílica de Guadalupe?

Durante la jornada, la llamada “ola amarilla” colombiana destacó por su presencia en el atrio del recinto religioso, donde portaban camisetas, banderas y símbolos de su selección nacional.

De acuerdo con testimonios de los asistentes, la visita a la Basílica también representa un gesto de cercanía con México, país anfitrión de una de las sedes del Mundial, y una forma de fortalecer el vínculo cultural entre ambas aficiones.

Algunos seguidores señalaron que, más allá del futbol, la visita también responde a una conexión emocional con el país y con amigos que residen en México, lo que refuerza el carácter simbólico del encuentro.

Peticiones por la salud de los jugadores y el rendimiento deportivo

Entre las principales intenciones de los asistentes se encuentran las peticiones por la salud de los futbolistas que participarán en el torneo, así como el deseo de que las selecciones logren avanzar en sus respectivos grupos.

Uno de los seguidores colombianos expresó que la visita a la Basílica tiene como objetivo principal pedir por el bienestar del equipo y por un buen resultado en el próximo partido, además de aspirar a un desempeño exitoso en todas las fases del torneo.

Estas expresiones reflejan cómo el futbol trasciende el ámbito deportivo para integrarse en prácticas culturales y religiosas, especialmente en eventos de gran magnitud como la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Partidos de Colombia y México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El calendario mundialista establece que la Selección de Colombia enfrentará a la República Democrática del Congo este martes 23 de junio de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Por su parte, la Selección Mexicana disputará su partido contra Chequia el miércoles 24 de junio a las 18:30 horas, en un duelo que forma parte de la fase de grupos del torneo.

Ambos encuentros forman parte de la actividad de la jornada mundialista y podrán seguirse a través de la señal de Azteca 7, en el marco de la cobertura del torneo internacional.