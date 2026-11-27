El arquero de Rayados fue sometido a una artroscopia de menisco tras quedar fuera de la Liguilla; Luis “Mochis” Cárdenas volverá a tomar la titularidad.

El guardameta de Rayados de Monterrey, Esteban Andrada, fue intervenido quirúrgicamente este jueves de la rodilla derecha debido a la lesión que lo marginó de la Liguilla, un escenario que podría llevarlo a perderse la pretemporada y el arranque del torneo Clausura 2027.

El Club de Futbol Monterrey informó que el portero argentino se sometió a una artroscopia para reparar una lesión meniscal, y precisó que su vuelta a las canchas quedará sujeta a su evolución clínica.

¿Cuándo regresará Andrada?

Aunque la institución regiomontana no detalló tiempos específicos de rehabilitación, portales especializados en medicina del deporte señalan que una recuperación completa tras este tipo de cirugía suele tomar de cuatro a ocho semanas.

En el pronóstico más reservado, Andrada volvería a la actividad competitiva hacia finales de enero, lo que le impediría realizar la pretemporada con el plantel y lo dejaría fuera de los primeros compromisos del año.

Ante su ausencia, la portería de Monterrey quedará bajo el resguardo de Luis “Mochis” Cárdenas como titular, mientras que César Ramos fungirá como arquero suplente.

Ya van dos...

La situación revive lo ocurrido hace dos años, cuando en noviembre de 2024 Andrada pasó por el quirófano tras sufrir una lesión en el cartílago articular de la misma rodilla derecha.

En aquella ocasión, el arquero se ausentó desde la jornada 17 y, al no dar resultado los tratamientos conservadores, fue operado a finales de mes, perdiéndose el cierre de ese año para regresar hasta el Clausura 2025.

Durante ese lapso, “Mochis” Cárdenas asumió la titularidad y disputó la Final —tras cinco años sin que el club llegara a esa instancia—, serie en la que Rayados cayó ante el América en el “Gigante de Acero”.